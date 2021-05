"Lo conseguiste", le dice Vanessa Bryant a Kobe en su ingreso al Salón de la Fama

Juan Carlos Pamo

"Lo conseguiste. Ya estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón", dijo la viuda de Kobe Bryant, Vanessa, este sábado en un emotivo discurso por el ingreso a la institución de la exestrella de los Lakers de la NBA.



Acompañada hasta el escenario por el legendario Michael Jordan, Vanessa Bryant agradeció en nombre de su fallecido esposo el reconocimiento de ingresar en el Salón de la Fama del basquetbol.



"Me gustaría que mi marido estuviera aquí para aceptar este increíble premio. Él y (su hija) Gigi se merecen estar aquí para presenciar esto", dijo Vanessa durante sus 12 minutos de discurso en la arena Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut).



Bryant fue uno de los nueve integrantes de la promoción 2020 que hicieron su ingreso en el Salón de la Fama el sábado, con un año de retraso debido a la pandemia de coronavirus, entre los que también estaban otros gigantes de la liga como Tim Duncan y Kevin Garnett.



Retirado en 2016, Kobe Bryant conquistó cinco campeonatos con los Lakers, 2 premios MVP (Jugador Más Valioso) de las Finales, fue 18 veces All-Star y ganador de dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos.



"Las estadísticas personales de Kobe hablan por sí solas. Kobe nunca tomó atajos cuando se trataba de basquetbol", subrayó Vanessa Bryant.



"Él me dijo una vez: 'Si vas a apostar por alguien, apuesta por ti misma'. Estoy muy contenta de que apostaras por ti mismo porque sobresaliste", afirmó.



"Lo conseguiste. Ya estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón. No eres solo un MVP, eres un grande de todos los tiempos. Estoy tan orgullosa de ti y te querré siempre", reconoció.



La esposa de Kobe agradeció también a Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama desde 2009, por presentar el ingreso de su marido.



Kobe "te admiraba. Esto significa mucho para nosotras", le dijo Vanessa, que también estuvo acompañada por sus hijas Natalia, Capri y Bianka.



Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de la NBA, Jordan era el gran ídolo de infancia de Bryant. Ambos compartían también una estrecha amistad según reveló la exestrella de los Chicago Bulls tras el fallecimiento de Kobe y de su hija adolescente Gianna (Gigi) en un accidente de helicóptero en enero de 2020 junto a otras siete personas.