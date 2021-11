Levantando pesas por un gran sueño: la historia de Luis Miguel Quiñones

La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte en el que un deportista tiene la capacidad de alzar el máximo de su peso posible, por medio de una barra que tiene en sus extremos unos discos.



Suena complejo decirlo, y practicarlo sí que lo es. Pero imagínense a un joven que ha vivido momentos muy complejos por la falta de oportunidades, escasez económica y tener que cambiar de domicilio varias veces con su mamá y hermanos por no poder pagar las obligaciones. Esa sí es una carga y un peso que muchos no podrían soportar.



‘Al que le van a dar, le guardan’, dicen por ahí y el pasado domingo al pesista Luis Miguel Quiñones la vida le cambió para siempre, luego de salir campeón panamericano junior de levantamiento de pesas.



Este joven caleño de 20 años ha tenido que vivir ‘las duras y las maduras’ para poder llegar hasta donde hoy se encuentra. De niño tuvo que vivir varios momentos complejos, tal cual como relata a El País su señora madre, doña Janeth Quiñones.



“Yo me iba a trabajar y dejaba cuidando a mis hijos. Cuando no tenía quién me los cuidara, me ponía a llorar con ellos sentada, impotente por esa situación”, relata doña Janeth.



“Nos tocó cambiar de barrio varias veces porque no podíamos cumplir con las obligaciones. Hubo personas que nos trataron mal, nos humillaban por nuestra condición”, complementó la madre del pesista.

Vendiendo frutas por San Fernando y las Canchas Panamericanas, en Cali, ha podido sacar a sus nueve hijos adelante.



Cuando Luis Miguel tenía 11 años, su madre lo llevó a una fundación para evitar que se metiera en malos caminos. Fue muy difícil para ella dejarlos a él y a sus demás hijos, pero su amor por ellos le dio fortaleza para esperar lo necesario y verlos crecer, estudiar y cumplir sus sueños.

“En el año 2015 nosotros habíamos pensado en salir del país, pero Luis Miguel no quiso irse conmigo porque él quería quedarse y seguir su sueño de ser pesista, así que no viajamos a pesar de que ya teníamos todo listo”, dijo Janeth.



Sin embargo, en ese mismo año hubo un suceso que por poco acaba con la vida del hoy campeón panamericano junior: “A mi hijo poco lo tenían referenciado en la invasión donde estábamos y una vez le iban a disparar porque decían que no era de la zona”.



“A mí me tocó ir a hablar con esa gente, explicarles que era mi hijo, que no le hacía daño a nadie”, completó doña Janeth.



La convicción de Luis Miguel Quiñones evitó que tomara malos caminos y que siguiera en carrera por sus objetivos.



“Yo fui varias veces a hablar con sus entrenadores para pedirles que no dejaran solo a mi hijo y ellos le ayudaban con los pasajes de bus. Fue tan difícil… porque había días que yo tenía para darles a mis hijos de comer, otros en que no tenía cómo o en ocasiones llegaba al final del día y con lo que ganaba compraba la comida para prepararles”.



Sortear estas dificultades es complejo, pero gracias al amor de madre y el luchar por alcanzar las metas, Luis Miguel Quiñones hoy escribió su propia historia en las justas panamericanas de Cali.



Para estos Juegos Panamericanos Junior Luis Miguel tenía que subir de peso para poder participar, una tarea compleja por el corto tiempo que había.



"A veces uno puede desfallecer, a veces creí que no podía subir tanto de peso. Hay gente que se impresiona porque hace dos meses estaba pesando solo 89 kilogramos y logré llegar a los 102 para poder competir", dijo el deportista de 20 años a la agencia EFE.



Su gran sueño, darle una mejor calidad de vida a su madre: “Quisiera que mi mamá ya no trabajara vendiendo frutas en la calle. Quisiera ponerle un local y ahorrar para que trabaje en óptimas condiciones", comentó Luis Miguel.



Ahora, con su tiquete listo para los Panamericanos de Santiago de Chile 2023 gracias al oro conseguido en estos juegos de Cali, este joven deportista sigue en carrera buscando su gran objetivo y es llegar a unos Juegos Olímpicos, ganar títulos y poder sacar a su madre adelante, así como ella hizo con él y sus hermanos sola y con el amor como la base para lograrlo.