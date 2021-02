LeBron James y Kevin Durant lideran votaciones para juego de las estrellas de la NBA

Alejandro Cabra Hernandez

La NBA dio a conocer el jueves que Kevin Durant (Brooklyn Nets) y LeBron James (Los Angeles Lakers) encabezaron la primera semana de votaciones de los aficionados para el Juego de las Estrellas (All-Star), cuya celebración todavía no está confirmada.



Durant, quien está protagonizando un espectacular retorno a las pistas tras un año y medio de baja por lesión, fue el jugador más votado de la conferencia Este en este primer recuento con 2,3 millones de votos.



Por su parte LeBron, ganador del anillo la campaña pasada con los Lakers, lideró las votaciones en el Oeste con 2,2 millones de apoyos.

Los siguientes jugadores con más votos fueron Stephen Curry (Golden State Warriors, Oeste) con 2,1 millones, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Este) con 1,7 millones, Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Este) con 1,5 millones y Luka Doncic (Dallas Mavericks, Oeste) con 1,3 millones.



A continuación se encuentran Kawhi Leonard (LA Clippers, Oeste) con 1,28 millones y Bradley Beal (Washington Wizards, Este), máximo anotador de la temporada con 34,8 puntos por partido, con 1,27 millones.



El período de votaciones a través de los medios digitales de la NBA se abrió el 28 de enero y se extenderá hasta el 16 de febrero, dos días antes de que se anuncien los resultados.



Los votos de los aficionados contarán un 50% en la elección de los quintetos titulares mientras que los de periodistas y los propios jugadores contarán un 25% cada uno.



Los jugadores escogidos mantendrán su condición de All-Star aún en el caso de que el evento no llegue a celebrarse.



El pasado noviembre, la liga suspendió el Juego de las Estrellas previsto del 12 al 14 de febrero de 2021 en Indianápolis debido a la pandemia de coronavirus.



Esta decisión, en la que se concedió a Indianápolis hospedar el evento en 2024, hizo temer que la temporada 2021 no incluyera un Juego de las Estrellas.



En las últimas semanas, sin embargo, se ha reportado la apertura de conversaciones entre la NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) para organizar un All-Star a principios de marzo adaptado al contexto de la pandemia, con una escala menor de la habitual.



Este jueves, el reputado periodista Shams Charania (The Athletic) dijo en Twitter que la Liga y la NBPA ya han acordado la celebración del All-Star en Atlanta el 7 de marzo y podrían terminar de cerrar los detalles este mismo jueves.



La NBA ha tenido que suspender por el momento 24 partidos por culpa del coronavirus desde que arrancó la temporada 2020-2021 el pasado 22 de diciembre.