Las 'puyas' de Petro para la Federación de Fútbol en el homenaje a la Selección femenina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó el homenaje que hizo en la Casa de Nariño a las jugadoras y al entrenador de la Selección Colombiana de Fútbol femenino Sub-17, por el segundo puesto en el campeonato mundial femenino para lanzar pullas contra la Federación Colombiana de Fútbol.

El presidente Petro les agradeció a las jugadoras de la selección colombiana por las alegrías que le han dado a los colombianos en medio de las dificultades.

“Queremos que Colombia no simplemente observe el deporte, sino que lo haga, lo practique permanentemente, la actividad física es esencial, un derecho constitucional. Hay que lograr en el país que toda la población en general pueda realizar actividad física y particularmente en el colegio”, expresó el presidente en su discurso.

El mandatario colombiano también cuestionó y criticó que en el fútbol profesional colombiano no haya una liga femenina profesional, además reiteró que en la población aún persisten muchas actitudes machistas que deben seguir siendo erradicadas.

“¿Por qué no hay una liga de fútbol femenina? A pesar de muchos anuncios, no hay una liga de fútbol femenino y sí hay una liga de fútbol masculino. Con el debido respeto de los muchachos que practican el deporte, pero las muchachas han sacado muchos más títulos que los muchachos”, expresó Petro.



Particularmente frente al fútbol femenino, el presidente aseguró que la discriminación comenzaba desde las directivas de la Federación Colombia de Fútbol (FCF) y de los patrocinadores comerciales de los campeonatos.



“Significa una mentalidad en el campo directivo de este tipo de organizadores comerciales que ven de manera peyorativa el fútbol femenino porque es un fútbol de mujeres, en cambio sobrevaloran el fútbol masculino simplemente porque son hombres, ahí hay una discriminación que se ve, que se siente en el deporte, pero que está en todos los ámbitos de la sociedad colombiana”, afirmó Petro.



Y reiteró su crítica: “Intentar que este Estado equilibre y logre igualdad, que logre superar la discriminación femenina, yo le diría a todos estos hombres de las directivas de fútbol que aquí he leído, aquí a mi derecha, que hagan un esfuerzo porque el mundo del fútbol se vea equilibrado en la equidad de género, es necesario, el mundo a cambiado, es el siglo XXI, el poder de la mujer está presente”.



Finalmente, el presidente anunció que a cada una de las 21 jugadoras de la selección femenina se le entregará un incentivo de $25 millones y al técnico una suma de $12,5 millones.



En el evento participaron la vicepresidenta, Francia Márquez; la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia.