Las historias del 'Pecoso': hoy se lanza el libro en honor al técnico Fernando Castro

En sus inicios como jugador de fútbol profesional, recuerda Fernando 'Pecoso' Castro, tuvo como técnico en el Deportes Quindío a un argentino llamado Julio Tocker, al que llamaban el 'Filósofo'. 'Pecoso' aún se pregunta por qué le decían así. “Apenas llegaba a los entrenamientos, Tocker se sentaba a un costado de la cancha y dejaba que el preparador físico hiciera todo”, recuerda.



En otra ocasión, siendo ya entrenador de Santa Fe, Fernando llegó al entrenamiento con guantes de boxeo. No había un buen ambiente en el equipo; los jugadores estaban distanciados.



Entonces, 'Pecoso' reunió al plantel y les advirtió: “como no podemos arreglar las cosas con el balón, tocó con los guantes”. Enseguida nombró uno a uno a los jugadores que tenían conflictos: “¿Iván López, usted con quién quiere boxear?; Preciado, ¿y usted con quién?”.



Ese día la cancha de entrenamiento de Santa Fe se convirtió en un ring. Cuando terminó lo que los jugadores llamaron “tremenda muñequera”, 'Pecoso' dijo: “ya arreglaron lo que tenían que arreglar, ahora somos un equipo”. A partir de ese momento Santa Fe comenzó a subir en la tabla de posiciones y Fernando se ganó para siempre la admiración de los líderes del plantel, como el entonces goleador Léider Preciado, quien considera a Fernando como su segundo padre.



Estas y otras anécdotas, como sus vivencias con Carlos Salvador Bilardo, el gran mentor de ‘Pecoso’ Castro como entrenador, los recuerdos del Deportivo Cali finalista de la Copa Libertadores en 1978, o quién pagó la multa que le impuso la Conmebol cuando Fernando le haló el cabello a Claudio Hussaín, en la noche en que América por fin pudo vencer a River Plate en la Copa Libertadores, están reunidas en un libro escrito por los reporteros de El País Francisco Henao Bolívar y Santiago Cruz Hoyos, que será lanzado hoy martes 19 de abril de 2022, a las 11:00 de la mañana, en el auditorio José Fernando Arroyo, de la Escuela Nacional del Deporte.



El libro, titulado 'Pecoso, vida y anécdotas en el fútbol', con prólogo de Hernán Peláez Restrepo, pretende ser un homenaje al técnico manizalita, quien le entregó su vida al fútbol, iniciando como recogebolas, y en más de 50 años de carrera no solo obtuvo títulos con el Deportivo Cali (temporadas 95-96 y 2015), sino que potenció a jóvenes que después se convirtieron en grandes figuras del balompié nacional, como Édinson ‘Guigo’ Mafla. Pero, sobre todo, ‘Pecoso’ logró lo que pocos ganan: el cariño y la admiración de todas las hinchadas de los equipos que dirigió, incluso la que parecía más esquiva, la del América.



De alguna manera, ‘Pecoso’ era un representante del hincha en la cancha. Siempre les exigió a sus jugadores respeto por quien hacía el esfuerzo, a veces el sacrificio, de comprar una boleta para ir al estadio, un respeto que debía traducirse en entrega absoluta en el terreno de juego. “En la vida hay que tener sangre para trabajar y para amar. A medias no sirve nada. Trabajar a medias y querer a medias no le sirve a nadie, no conduce a ningún lado. Es un principio que he seguido”, dice Fernando.



El periodista Esteban Jaramillo, que conoce al ‘Pecoso’ desde que eran unos niños que jugaban fútbol en el barrio Fátima de Manizales, agrega que Fernando sacó a varios equipos de la ruina futbolística y los condujo a la parte alta del éxito. A codearse con el éxito o a conseguirlo. “Todo lo hace desde la simpleza, desde el sentido común, desde la experiencia, desde el conocimiento. Ese hombre tiene un universo futbolístico incalculable. Es aparentemente rústico, pero muy lúcido”.



La presentación del libro contará con la presencia del reconocido periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, quien conversará con ‘Pecoso’. Javier es otro de los grandes amigos de Fernando, una amistad que, no podía ser de otra manera, comenzó por un balón de fútbol.