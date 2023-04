Las federaciones del Mundo se dividen en la inclusión de los deportistas rusos y bielorrusos

El esgrima es favorable, el atletismo ha reiterado su veto. El Comité Olímpico Internacional (COI) abrió la puerta a un regreso de rusos y bielorrusos a las competiciones, pero las federaciones deportivas internacionales no se ponen de acuerdo sobre una cuestión primordial a poco más de un año de los Juegos de París-2024:



Atletismo



El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, señaló, incluso antes de la recomendación del COI, que los atletas rusos y bielorrusos tenían que ser excluidos de la competición estimando que las sanciones impuestas contra sus países "parecían ser el único medio pacífico de oponerse a las acciones rusas y de traer la paz". El 23 de marzo reiteró que rusos y bielorrusos seguirían fuera al menos "en un futuro próximo".



Natación



La Federación Internacional de Natación, World Swimming, aceptó el miércoles la recomendación del COI. Sin embargo una decisión final no se tomará antes del comienzo del Mundial, en julio en Japón. Si fuera favorable, los nadadores rusos y bielorrusos tendrían tiempo para clasificarse a los Juegos de París.



Tenis



Los jugadores rusos y bielorrusos pueden participar en los torneos ATP y WTA pero sin la bandera de su país. Sí tienen prohibido participar en la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, las competiciones por naciones. El año pasado fueron excluidos de Wimbledon, pero el Grand Slam británico ya anunció que este año serán aceptados.



Fútbol



Rusia fue excluida de las clasificaciones para el Mundial de Catar 2022 y la Eurocopa de Alemania 2024. Según Denis Rogachev, presidente de la federación del país, "las negociaciones están en curso" para que pueda participar en la primera edición del campeonato de Asia Central en julio en Uzbekistán y "un proceso de negociaciones está abierto con UEFA y FIFA para un regreso por etapas".



La UEFA no excluyó de las eliminatorias para la próxima Eurocopa a Bielorrusia a pesar de las presiones de los países de la Unión Europea, pero retiró a su capital Minsk la organización de la Eurocopa femenina sub-19, prevista en 2025. Los clubes bielorrusos sí pueden participar en las competiciones europeas.



Gimnasia



Los gimnastas rusos y bielorrusos están todavía suspendidos pero el presidente de la federación internacional Morinari Watanabe indicó el jueves que es partidario de su regreso. La cuestión estará en la mesa en la reunión de la instancia, en Turquía el 12 y el 13 de mayo.



Fórmula 1



Los pilotos rusos y bielorrusos pueden participar bajo bandera "neutra" en la Fórmula 1. Pero el contrato del que era el único piloto de este país en la parrilla, Nikita Mazepin, fue roto por su escudería, la estadounidense Haas, justo antes del comienzo de la temporada 2022.



El Gran Premio de Rusia fue suprimido del calendario esa temporada y los proyectos por organizar una segunda carrera en San Petersburgo se anularon.



Hockey sobre hielo



La federación internacional prohibió jugar a Rusia, cinco veces campeona del mundo desde 1992, por segundo año consecutivo estimando que "todavía no es apropiado reintegrar a los equipos ruso y bielorruso".





Esgrima



La federación internacional decidió el 10 de marzo reintegrar a rusos y bielorrusos. Pero esta decisión no contó con la unanimidad porque más de 300 esgrimistas activos y retirados enviaron una carta abierta al presidente del COI Thomas Bach, medalla de oro en florete en los Juegos de Montreal-1976, así como al presidente interino de la federación Emmanuel Katsiadakis, acusándoles de primar los intereses de Rusia por delante de los de Ucrania.



Pruebas de la Copa del Mundo en Alemania, en Francia y en Polonia, pertenecientes a la clasificación para los Juegos de 2024, fueron anuladas y el presidente de la Confederación Europea Giorgio Scarso señaló a la AFP que "la situación no puede continuar así".



Equitación



La federación internacional repitió esta semana que los jinetes rusos y bielorrusos quedaban excluidos de todas sus competiciones.



Juegos europeos



Previstos del 21 de junio al 2 de julio en Cracovia (Polonia), los Juegos Europeos, que reúnen a 18 disciplinas olímpicas y que sirven como clasificación para los Juegos, se disputarán a priori sin rusos ni bielorrusos.



"Bajo ningún pretexto y de ninguna manera, los deportistas rusos no participarán en nuestras pruebas", declaró a principios de abril el presidente del comité de organización, Marcin Nowak.