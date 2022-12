Las escuelas que gambetean a la violencia en Cali y cumplen sueños por medio del fútbol

La ‘Sucursal del Cielo’ es una ciudad donde la fiesta del fútbol es una parte importante dentro de su cultura. Este es un deporte que ha formado grandes representantes del balompié colombiano como Adrián Ramos, Faryd Mondragón, Mario Alberto Yepes, Óscar Córdoba, etc.



Pues la realidad es que en las calles, barrios y parques de la Capital del Valle, cientos de jóvenes sueñan con dos cosas: ser las próximas figuras y escapar de la violencia que en muchas ocasiones los persigue.



Con fortuna existen personas que tienen el objetivo de poder ayudar al futuro de la ciudad y lo hacen por medio del fútbol. Su objetivo es ayudar por medio de la formación, la principal palabra que destaca en léxico de estos líderes sociales.



“Lo más importante es poder escuchar a los jóvenes. Ellos necesitan en muchas ocasiones que solo los escuchen. Yo quiero extenderles la mano a ellos para que estén en la cancha formándose y no en las calles expuestos a las drogas y violencia”, comentó el profesor Cristian Noguera Arias, fundador de Fortaleza FC.



El ‘profe’ Cristian trabaja con su club en la cancha principal del barrio Villa del Lago. En ese mismo campo de juego, ha presenciado momentos difíciles y de riesgo. Desde escuchar a menos de 30 metros como disparaban todo un cartucho de una pistola, hasta recibir amenazas. Sin embargo, él se mantiene con su objetivo: formar.



Cristian siente un gran compromiso con su trabajo: “Hubo un pelado (se reserva el nombre) que estaba viviendo temas de que le ofrecían drogas y hasta trabajos violentos. Fue bueno como él mismo se acercó y nosotros lo pudimos ayudar. Uno se siente con ellos como un padre. Hay que guiarlos y escucharlos”.



Este caleño utiliza la herramienta del fútbol para ayudar a decenas de pelados de barrios vulnerables. Se formó desde una manera empírica y hoy en día ha logrado participar en torneos de liga élite, metro y Primera C.



“El fútbol puede ayudar a formar a estos muchachos. Así sea que salgan profesionales o que aprendan los valores que se enseñan en la cancha para que lo apliquen más adelante en otros oficios. Aquí hay jóvenes que les han ofrecido drogas, trabajos sicariales y hasta prostitución. Por fortuna han encontrado ayuda con este deporte”, comentó Noguera.



“Quiero ayudar a mi comunidad”

Nilson Steven Salazar Gómez, es un joven de 17 años oriundo de Cali. Es hijo de don Freiser y doña Diana. Es el hermano del medio, son tres en total. Un muchacho que entrena doble jornada y estudia en las noches. Él ha jugado al fútbol desde los ocho años y ha viajado por Colombia en busca de ser un futbolista profesional.



Nilson vive en el barrio Charco Azul y todos los días se desplaza a la cancha de Villa del Lago para trabajar por su sueño. No obstante, es alguien consciente de la realidad de la ciudad.



“El barrio ha estado calmado. Es en estas épocas que se empieza a volver maluco las cosas. Yo he visto mucha gente morir. Un primo y conocidos, pero yo sigo enfocado en el fútbol”.



Nilson es alguien que piensa y trabaja por su comunidad. Para el entreno estaba lleno de manchas de pintura blanca y había sido por que venía de ayudar a una vecina a pintar la fachada de su casa. Siempre hay tiempo para extenderle la mano a alguien.



“Yo doy gracias al fútbol por que es una manera de ayudarme a distraer del contexto que nosotros vivimos a diario”, declaró.



Nilson juega como delantero. Ataca al área y asimismo quiere hacer con la violencia de su barrio: “Yo sueño como tener mi propia fundación y ayudar a toda mi gente del barrio. Quiero que los jóvenes no caigan en los pasos que muchos lo hicieron. Aun así no sea futbolista, seguiré con mi sueño de tenerla. El fútbol te puede dar muchas maneras de ayudar”.



Un sueño familiar

Mauricio Campos y su hermano crearon Racing del Valle FC, una escuela con el enfoque social de ayudar a las jóvenes generaciones de Cali.

“Nosotros queremos sacar a estos pelados de la violencia y el entorno problemático con el que viven todos los días. Soñamos que ellos salgan de este ambiente y se vuelvan jugadores profesionales”, comentó Campos.



El ‘profe’ Mauricio se dedica a vender productos de limpieza, pero a manera empírica ha adquirido los conocimientos del fútbol para ayudar a los muchachos del sector del oriente de Cali.



Ha sido alrededor de 10 años de trabajo con el fútbol caleño. Desafortunadamente, Mauricio ha tenido que afrontar en algunas ocasiones la partida de algunos jóvenes: “Es algo complejo y muy doloroso al saber que tuviste muchachos acá con talento donde querías ayudarlos, pero el entorno los absorbió y terminaron perdiendo la vida”.

Y agregó: “Debemos apostar más por el deporte. No se alcanza a imaginar como el fútbol es una poderosa herramienta para ayudar a estos jóvenes. Necesitamos apoyo para llegarles a más de ellos”.



Esta escuela ha participado en torneos del Valle. En dos oportunidades lograron ver el ‘fruto de sus esfuerzos’. Miguel Sandoval y Jefferson Zuluaga, fueron dos pelados que pasaron por esta escuela, salieron del contexto violento y tocaron la meta de estar en el FPC. Un ejemplo que al hacer el bien, los sueños en Cali se cumplen.

El fútbol, clave como formación

Las Fundaciones ‘Selección Colombia’ y ‘Una Cancha llamada Colombia’, han dejado su huella en la capital del Valle. Su papel ha sido fundamental en el trabajo de ir en contra de la violencia.



”Nosotros queremos articular a todos los que tengan como misión trabajar con el fútbol para el desarrollo social. Hacemos programas y proyectos para apoyar a todos los que necesitan ayuda. También brindamos a las personas experimentadas para que hagan un trabajo de formación a ‘profes’ y escuelas de fútbol. En Cali hemos trabajado con la escuela de Abel Aguilar y las fundaciones SIDOC y Carvajal”, dijo la directora de ‘Selección Colombia’, Ana Arizabaleta.



”Nosotros creamos un seriado audiovisual para ser expuesto en el Canal WinSport y que vean el trabajo que muchas escuelas hacen por los jóvenes en Colombia. Hemos estado de la mano de la escuela de Iván Vélez en Cali. Trabajamos con el valor fundamental de la formación y los valores del fútbol. Que si el ‘pelado’ o ‘pelada’ no salen futbolistas profesionales, sean unos excelentes abogados, arquitectos, doctores, etc.”, dijo Santiago Carreño, trabajador social de la Fundación ‘Una Cancha llamada Colombia”.