Las curiosas vallas con las que Valeria Cabezas entrena para estar en los Juegos de Tokio

Daniel Molina Durango

La reinvención en tiempos de pandemia también ha hecho parte de la rutina de los deportistas, quienes hoy no pueden ir a sus entrenos en pistas, canchas, gimnasios, piscinas y demás escenarios donde pasaban antes su día a día entrenando para ser campeones nacionales, mundiales y olímpicos.



Ese caso no es diferente en los entrenos de la atleta vallecaucana Valeria Cabezas, campeona olímpica de la juventud en Buenos Aires 2018 en la prueba de vallas 400m. Un vídeo publicado por el Comité Olímpico Colombiano en el que nos invitan a entrenar con Valeria mostró la particular idea que tuvo junto a su padre para hacer sus propias vallas con tubos PVC y poder correr y saltar en el pasillo de su casa.



En charla por Instagram live con El País, Valeria se mostró orgullosa de esta idea y comentó: “Tienen unas mismas medidas muy parecidas a las de las vallas que salto en el Estadio Pedro Grajales. Con todo esto de la pandemia toca ser un poco recursivo y para no perder la técnica de las vallas mi papá quiso ayudarme y ese fue el resultado”.



Le puede interesar: ¡Sonrisas y llanto! Se cumplen seis años de la llegada de James Rodríguez al Real Madrid

Esta campeona juvenil olímpica soñaba con llegar este año a Tokio 2020, justas para las que tenía planeado clasificarse en el Mundial Sub 20 que se iba a disputar en Nairobi, Kenia a mediados de julio y por ahora se encuentra aplazado sin nueva fecha confirmada.



A pesar de su corta edad, 19 años, Valeria tiene mente ganadora y todo un plan deportivo que seguro la llevará a conseguir ese gran sueño de ser campeona olímpica en mayores. “La idea ahora es lograr realizar la marca para clasificar a Tokio, estoy a 1 segundo, en Japón adquirir experiencia y después lograr clasificar a París para en esos segundos Olímpicos tener una mejor representación y disputar una final. Lo principal es tener experiencia para después no solo llegar sino también figurar”, contó la atleta.



Por ahora esta deportista caleña sigue entrenando en casa bajo todas las indicaciones de su entrenadora la sanandresana Mirta Brock, las supervisiones y planes de los fisioterapeutas del Comité Olímpico Colombiano e Indervalle y poco a poco tiene más tiempo y permisos para entrenar en un parque cercano a su casa y sentirse un poco más en esa pista que la hace invencible.