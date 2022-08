La vallecaucana Natalia Pulido, en el top 10 en marcha del Mundial de Atletismo Sub 20

Natalia Pulido, atleta vallecaucana y beneficiaria del Programa ‘Semilleros Deportivos’ de la Gobernación del Valle, realizó una magnífica actuación en la prueba de los 10.000 metros marcha en el inicio de competencias del quinto día del Mundial de Atletismo sub 20, ocupando la décima posición con un registro de 48 minutos 21 segundos con 65 centésimas, realizando a su vez, la mejor marca en esta temporada.



“Estoy feliz con mi resultado, con la marca que logré en una competencia de un nivel alto, admiro a nuestra campeona Ximena, a todas aquellas que quedaron delante de mí y a las que quedaron atrás, un nivel muchísimo más alto. Vuelvo y lo repito, campesina del corregimiento de La Tulia y ha sido un proceso difícil, a principio de año estuve lesionada, parada dos meses, perdí mi primer campeonato mundial de marcha no pude participar por lesión, momentos difíciles donde tuve el apoyo de mi padre, de mi mamá y de toda mi familia y pues logramos llegar a este mundial”, dijo la atleta de 18 años, nacida en el corregimiento de La Tulia, en el municipio de Bolívar.



Desde las tribunas del estadio Pascual Guerrero su familia brindó todo el apoyo en su primer mundial, donde realiza hasta el momento la mejor actuación de los nueve vallecaucanos que integran la Selección Colombia en esta cita orbital, al ocupar ese décimo lugar en un grupo de 39 atletas en una de las pruebas más exigentes del atletismo.



“Hace seis años mi papá empezó a trabajar en las Escuelas Deportivas para la Paz, y a través de mis resultados hemos ido escalonando y ya estamos trabajando con Indervalle a través de competición, es muy bonito contar con el apoyo de todo el Valle del Cauca y con Indervalle, porque esto sigue, yo soy muestra de que todo se puede si no hay condiciones, si las cosas se nos presentan difíciles hay que hacerle frente, luchar y nunca parar, digo yo, que todo está en la cabeza y en el corazón”, expresó Natalia.



La prueba estuvo comandada por la mexicana Karla Ximena Serrano con un tiempo de 46:24.35 para ocupar el primer lugar y su mejor marca personal de temporada, la medalla de plata fue para Japón con Ai Oyama, con tiempo de 46:24.44, y el bronce para su compañera de equipo Ayane Yanai, con un tiempo de 46:43.07.