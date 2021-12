Santiago de Cali es una ciudad que por estos días y en toda su historia es conocida como una capital del deporte para Colombia. Sin embargo, hay algo que invade a los caleños y que llevamos en la sangre, y es la pasión por la música. El ritmo crece y fluye por nuestras venas, tanto que llega al punto de que mezclemos estas dos disciplinas: La música y el deporte.



Pues eso fue lo que encantó a María José Bedoya, que hoy en día representa a toda una nación en estos Juegos Panamericanos Junior en la gimnasia rítmica. Su dedicación y constancia en esta disciplina la han llevado a que hoy sea la caleña que se mueve al ritmo de los sueños de triunfar en estas justas.



“Me gustó mucho el tema, combinar los movimientos con el baile y la música. Vi cómo hacían la gimnasia con los aparatos y el ritmo, me pareció muy bonito, por eso decidí dedicarme a esto”.



A los 6 años entró a esta disciplina. Ahora, cuando tiene 14, recuerda el camino que ha recorrido y se siente orgullosa. Con una sonrisa que se le nota por encima del tapabocas, expresa al máximo sus sentimientos a la hora de salir al escenario en estos Juegos Panamericanos Junior.



“Desde el principio de este año planeamos llegar a este punto, me siento muy feliz de lograr todas mis metas. Este es un deporte de muchas repeticiones. Tienes días buenos y malos, pero lo importante es intentarlo siempre y concentrarse”.



Estudiante del colegio Fray Damián, del sur de Cali, tiene al diario el apoyo de sus compañeros, profesores y familiares, que, según ella, han sido una base fundamental para poder sacar adelante su camino como gimnasta.



“Mis familiares vendrán a verme para la competencia, al igual que mis compañeros y profesores, ellos están muy felices por mí y yo me encargaré de dar lo mejor de mí para conseguir la meta que todos nos hemos trazado”.



La gimnasia rítmica es una disciplina que implica mucho trabajo y dedicación. Se trata de realizar movimientos sutiles con los denominados aparatos (cinta, aro, balón y mazas) acompañados de la música.



Esta joven vallecaucana ha trazado su carrera desde muy pequeña y promete regalarle al público caleño de estas justas un show que haga sentir orgullosa a su ciudad natal.



“Me parece muy chévere que se realice este evento, porque motiva a los futuros talentos, para que en unos años sean mucho mejores. Espero ganar una medalla frente a toda esa gente que va a estar apoyándome”.



Asimismo, expresa lo que más anhela para su futuro en la gimnasia.

“Mi mayor sueño es ir a un Mundial de Gimnasia y a los Juegos Olímpicos”.

Un trabajo en equipo

Sin duda, la caleña no llegaría a este punto sin contar con el apoyo de un equipo. Por eso, está su entrenadora japonesa Chihiro Inomata, que entrega lo mejor de ella para sus estudiantes.



“Ella es muy estricta, me ha enseñado casi todo lo que sé porque desde chiquita he estado con ella, todo lo que he logrado ha sido gracias al apoyo suyo”, dice María José mirando con admiración a su profesora.



Este viernes, en el Coliseo El Pueblo, los caleños podrán ser testigos de una gala de talento joven, adornado de música, gimnasia y muchos sueños.