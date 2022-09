La selección Colombia de voleibol femenino fue superada por Brasil en el Mundial en Países Bajos

La Selección Colombia de voleibol sumó su tercera derrota en su primera participación en el Mundial femenino de voleibol. El combinado nacional cayó 3-0 ante Brasil por la tercera fecha del Grupo C.



Este era el primer rival 'conocido' que iba a tener, luego de haberse enfrentado a Japón y contra a las excampeonas del mundo y tres veces medallas de oro en los Olímpicos, China. Ambos encuentros los perdió el combinado nacional.



Colombia cayó en el primer set ante las brasileñas con un dominante 25 - 14. Las dirigidas por Antonio Rizola intentaron plantearle un juego atacante a Brasil, pero fueron superadas.



Luego, en el segundo set Brasil superó con facilidad a las colombianas con un 25 - 12. Por último, Colombia apretó un poco más para este tercer set, sin embargo, el equipo brasileño se llevó la victoria del encuentro al asegurar un 25-20.



La jugadora más destacada de Colombia fue Amanda Coneo al haber concretado 10 puntos para Colombia. Por su parte, la figura de Brasil fue Gabi Guimarães con 19 puntos convertidos, 10 ataques, 1 bloqueo y 3 saques.



El próximo partido de Colombia por el Grupo C del Mundial jugado en Países Bajos será este viernes ante Argentina a las 11:00 a.m, hora colombiana.