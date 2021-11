La patinadora Luz Karime Garzón ofreció las medallas al médico que la operó de la columna

Tras haber conseguido cinco medallas, tres de oro y dos de plata, en los Campeonatos Mundiales de Patinaje que terminaron este sábado en Ibagué, la patinadora caleña Luz Karime Garzón, llegó esta semana a Bogotá a ofrecerle sus medallas al médico ortopedista Líder en Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva en Clínica Colsanitas, Jorge Felipe Ramírez, quien la operó cinco meses atrás en la Clínica Pediátrica Colsanitas, para que lograra su participación en la máxima competencia.



El galeno Jorge Felipe Ramírez, quien también logró que con una intervención suya el pesista Óscar Figueroa pudiera competir y alcanzar medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, recibió en forma simbólica, de parte de la patinadora Luz Karime González, las medallas obtenidas en las justas de este año.



La patinadora caleña alcanzó la semana pasada tres medallas de oro y dos de plata. Las preseas doradas en las pruebas de Eliminación 10 km Pista (mayores damas), Eliminación 15km Ruta (Mayores damas) y Maratón 42km (categoría abierta).



El procedimiento en columna lumbar que le realizó el doctor Jorge Felipe Ramírez en la Clínica Pediátrica Colsanitas, se llevó a cabo por la técnica de Cirugía Mínimamente Invasiva, misma técnica adelantada con el pesista Óscar Figueroa.



"Al empezar este año pase por un hoyo oscuro, donde había estado con dos cirujanos antes, en el que me dijeron que no había mucha posibilidad de que siguiera en mi deporte, que era de mucho riesgo y no me dieron la oportunidad de seguir en el alto rendimiento y gracias al mi cirujano favorito, él hizo que yo siguiera viva en el patinaje, y hoy Colombia y yo le damos gracias", dijo Luz Karime.



El acto simbólico se llevó a cabo este martes en la institución en donde fue intervenida la deportista, la Clínica Pediátrica Colsanitas.