"La 'Maratón de sueños 5k' será una fiesta de la inclusión": Jeison Aristizábal

Este 4 de diciembre, a las 7:00 a.m., se realizará en Cali una nueva edición de la ‘Maratón de sueños 5k’, una carrera de la Fundación Asodisvalle para que los niños y niñas en condición de discapacidad hagan actividad física y se diviertan.



“La maratón reúne a más de mil niños de nuestra fundación, será una fiesta de inclusión. Nosotros queremos un padrino, una persona que vaya y camine o corra con nuestros niños”, sostuvo Jeison Aristizábal, fundador de Asodisvalle.



El recorrido iniciará en el puente La Dolores, de la recta Cali-Palmira. Las personas que deseen participar apadrinando a un niño podrán registrarse a través de la página web oficial de la fundación (www.fundacionjeisonaristizabal.org) y pagar $ 70 mil, por los cuales se brindará un kit con camiseta y número para participar de la carrera.



La persona que quiera apoyar y no pueda asistir, podrá cederle el lugar de padrino a alguien más.



“Esta iniciativa nació porque nos dimos cuenta de que las mamás y papás de los niños con discapacidad no los sacaban a recrearse. Nosotros queremos hacerlos a ellos felices”, agregó Jeison.



La meta es que participen mil padrinos, cuyos aportes se recaudarán para dotar de todos los equipos necesarios a la Primera Universidad para Jóvenes con Discapacidad en Latinoamérica, que iniciará formalmente sus operaciones en enero del 2023.