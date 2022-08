La Leyenda del Dorado se realizará este año en el Valle del Cauca

Competidores de 22 países del mundo se alistan para participar en una de los retos del ciclismo de montaña más prestigiosos y exigentes del mundo: La Leyenda del Dorado, que se realizará entre el 21 y el 27 de agosto del presente año a lo largo de varios municipios del departamento del Valle del Cauca.



Los ciclistas recorrerán 397 kilómetros en terrenos difíciles, similares aquellos en los que se forman muchos de los mejores ciclistas colombianos, a quienes en Europa llaman los “escarabajos” y que se destacan en las competencias en las que varias veces han brillado por sus triunfos.



La Leyenda del Dorado está considerada la carrera de ciclomontañismo más importante de Suramérica y los recorridos que se han realizado en las 4 competencias anteriores le han dado a Colombia la oportunidad de mostrar su imponente geografía, la biodiversidad, la variedad de ecosistemas en recorridos a través de páramos, volcanes, bosques de niebla, exótica vegetación, vida silvestre, variedad de frutas, pájaros y montes escarpados, así como alturas de mas de 4000 metros sobre el nivel del mar.



Se trata de la quinta versión de La Leyenda del Dorado, carrera que nació en 2016 y que año tras año atrae a figuras del ciclomontañismo entre los que se destacan los Campeones Mundiales Christopher Sauser, Leonardo Paéz, Albán Lakata y Sonya Looney y que en esta oportunidad hará un recorrido por el imponente paisaje del Valle de Cauca y de algunos de sus pueblos.



“No te la puedes perder esta carrera es una experiencia magnífica, he corrido en más de 25 países y ésta seguro es una de mis favoritas. De verdad tienes que hacer esta carrera, no te vas a arrepentir” Sonya Looney, ganadora de la Leyenda Del Dorado en 2017 y campeona mundial de 24 Hours 2015.



La carrera de este 2022 en el Valle del Cauca tendrá como participantes entre otras figuras del ciclo montañismo a Marcelo Gutiérrez, ex campeón del Downhill y Mónica Calderón, segunda en la Titan Desert de Marruecos en mayo pasado.



“¡Estoy muy contenta de participar de nuevo en la Leyenda! Esperaba con ansias la edición de 2020 parfa defender el título, lastimosamente la pandemia aplazó todo, pero este año iré con Diana Pinilla. Ella es excelente atleta y queremos defender el título en la élite.”



El reto de La Leyenda del Dorado está dado por las características propias del sistema montañoso de Colombia y que por el grado de dificultad son particularmente atractivas para quienes practican este deporte y que participan para recorrer los 397 kilómetros (247 millas) establecidos y ascensos que suman 12.279 metros.



Los recorridos requieren experiencia en ésta disciplina, entrenamiento, esfuerzo y buena resistencia física por la complejidad propia del terreno. Además de esto, los corredores tienen que trabajar en equipos y enfrentar el clima tropical del Valle del Cauca. Muchos participantes llevan al menos cerca de seis meses entrenando.

Características de la carrera

En esta oportunidad son siete las etapas que inician y terminan en Cali, pasando por los municipios de Yumbo, Dapa, Mulaló, Rozo, Buga, La Magdalena, Mediacanoa, Darién, Lago Calima, Restrepo y La Cumbre. Cada equipo está compuesto por dos personas.



Las siguientes son las etapas de la carrera

21/8/22 - Prólogo, Circuito por Cerro de Las 3 Cruces, Cali. 17km

22/8/22 - Etapa 1, Paraíso. Spiwak, Cali - La Tinaja, Rozo. 57km

23/8/22 - Etapa 2, Bosque Neblina. Circuito arriba de Buga. 70km.

24/8/22 - Etapa 3, Lago. Buga - Comfandi, Lago Calima. 72km

25/8/22 - Etapa 4, Bosque de Pino. Circuito por Lago Calima. 58km

26/8/22 - Etapa 5, Leyenda. Comfandi, Lago Calima - Spiwak, Cali. 96km

27/8/22 - Etapa 6, El Dorado. Circuito por Cerro de Las 3 Cruces, Cali. 27km

Cinco grandes retos

La Leyenda del Dorado nació en 2016 por iniciativa de Brian Murphy, de nacionalidad británica, quien reside en Colombia desde hace varios años y la concibió con la intención de mostrar al mundo -a través del ciclo montañismo- muchos de los lugares hermosos e imponentes del país. Sus palabras reflejan su compromiso y satisfacción con la carrera de 2022.



“Estamos muy emocioandos con la participación de los 500 corredores de 22 países en la Leyenda Del Dorado 2022, nuestra quinta edición y la primera desde la pandemia. La ruta pasa por algunos de los lugares y pueblos más emblemáticos del Valle del Cauca. Estamos muy agradecidos con la gobernadora, Clara Luz Roldán y el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, por ayudarnos a mostrar de nuevo al fresto del mundo lo mejor de su departamento y de Colombia.” Brian Murphy



La Leyenda 2016 atravezó los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Antioquia y las ediciones de 2017, 2018 y 2019 el departamento de Caldas.



Las inscripciones para participar en la Leyenda Del Dorado 2023 se abrirán a partir del lunes 29 de agosto del presente años a las 9:00 a.m. a través del sitio Web www.la-leyenda.com