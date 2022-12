La fase final del Reto 3x3 Tour Colombia se jugará en la Feria Deportiva de Cali

El evento más grande de basketball 3x3 en el país llega a la Feria de Cali, Ciudad Deportiva para realizar la gran Final Nacional del Reto 3x3 Tour Colombia 2022 del 26 al 28 de diciembre en las Canchas Panamericanas.



Después de recorrer las principales ciudades de Colombia, por segunda vez en el marco de la Feria, el Reto 3x3 finaliza su tour en la sucursal del cielo y de la salsa. Durante tres días, los mejores jugadores de todo el país participarán en la gran Final Nacional en la que todos competirán por convertirse en los más grades basketbolistas.



Importantes referentes nacionales de este deporte harán parte de la Final (en su mayoría jugadores profesionales e integrantes de la Selección Colombia), así como jugadores internacionales de Estados Unidos, Brasil, España, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Eslovenia, entre otros.



Adicional a las competencias en las que también participarán jugadores de las categorías Sub 14 y Sub 17, logrando compartir en el mismo escenario junto a los más destacados referentes, cada deportista podrá demostrar su talento en los concursos especiales de Dunk Contest (clavadas), Shoot Out Contest (triples) y Skills Contest (habilidades) que contarán con la participación de reconocidas figuras de Colombia y el exterior.



A su vez, la cultura urbana complementará con grandes artistas, grupos de baile, muestras de freestyle y la mejor ambientación de hip hop.

Todo un show deportivo imperdible en el que lo mejor del basket 3x3 se une para hacer un evento de otro nivel avalado directamente por la FIBA 3x3, la Federación Colombiana de Baloncesto (FCB) y para la Final Nacional, promovido por el Ministerio de Deportes y la Alcaldía de Cali.