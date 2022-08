No durmió como anhelaba, pero descansó lo suficiente para el día esperado. La ansiedad asomó en el desayuno y con el morral al hombro llegó al Pascual Guerrero, donde escuchó su nombre por el sonido interno del estadio. Era la hora para que Valentina Barrios compitiera en el Mundial de Atletismo Sub 20 Cali 2022, que empezó este lunes.



Pero tenía un peso adicional: fue la primera atleta colombiana en salir a escena. "Nervios e ilusión, se sentían las dos cosas porque en la concentración me decían: debes trazar el camino y dar ejemplo, así que se experimentó de todo y al final se logró el objetivo del día, clasificar", dijo con cierto alivio la lanzadora de jabalina, de 19 años.



"La motivación superó a la presión y por eso estamos en la final", agregó Valentina, quien confesó además en qué se inspiró para alcanzar la primera meta: "ver tantos niños en las tribunas, sentir el apoyo de nuestra gente y estar en casa, nos ayuda mucho para darla toda por el país".



Con un registro de 52.53 y el 399 a su espalda, clasificó a la final que será este martes a las 5 de la tarde. "Las expectativas son altas. Hace un año fui quinta, así que el objetivo es mejorar y voy a darlo todo por lograrlo. Hay grandes competidoras, pero la exigencia te hace mejor y por qué no pensar en el podio", sentenció con optimismo.



No es debutante. En Nairobi 2021 se estrenó y de gran manera. Experiencia que le brinda "un respirito, una tranquilidad, ya que los nervios se controlan mejor, así que hay que dominarlos y que lo mejor se dé en la final".



Valentina ya está en la instancia definitiva y fue la única de Colombia en lograrlo en la jornada de la mañana, que tuvo a otros destacados: Ronal Longa fue tercero en el sexto heat de los 100 metros y obtuvo su mejor marca personal con 10.40, mientras Carlos Yesid Flórez ocupó ese mismo puesto en el cuarto y logró su mejor registro de la temporada: 10.45.



Nicole Valencia en impulsión de bala; Karol Mosquera en los 800 metros y Brayan Ramos en salto largo, no lograron avanzar. "Estamos en un proceso y si bien los resultados son importantes, competir acá ya es un gran mérito", destacó Valentina.



"No tengo marca en mente, pero sí sé que lo daré todo", es la promesa de Barrios. Soñar no cuesta nada y puede que esta noche tampoco lo concilie del todo, pero ilusionada está. Y con motivación de sobra.