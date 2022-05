La clásica Maratón de Sueños llegará a Miami, con su mensaje de inclusión y participación

Miami recibe la carrera recreativa “Maratón de sueños”, un evento que se realiza desde hace siete años en Colombia, en ciudades como Cali, Pereira y este año en Barranquilla; llevando un mensaje sobre la importancia de la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad.



La carrera se realiza el domingo 21 de agosto, en Tropical Park, un reconocido parque de la ciudad, los participantes correrán un circuito de cinco kilómetros (5k) en representación de cada niño, niña y joven de la fundación; el aliado logístico de la carrera es la compañía GO RUN MIAMI quienes cuentan con muchos años de experiencia en la organización de este tipo de eventos, empresas como, S&C

Soluciones, Brand On The Go, PALIMAR, entre otras.



Se proyecta participen alrededor de 1000 corredores colombianos, latinos y personas de distintas nacionalidades; pueden inscribirse a partir del 01 de junio a través de la pagina web de la fundación, redes sociales y la plataforma gorunmiami.com o gorun5k.com.



La carrera se realiza con el propósito de recaudar fondos para el proyecto de construcción y dotación de equipos de la primera universidad para personas con discapacidad en Latinoamérica, que adelanta la fundación en Cali, Colombia y se espera inaugurar en diciembre de este año.



El proyecto de inversión social tiene un valor estimado de $850.000 dólares; a este se han sumado artistas como Marc Anthony y Maluma, que, a través de sus fundaciones, Maestro Cares y El Arte de los Sueños, han hecho grandes aportes para la construcción cada uno; con lo cual se esta construyendo desde agosto del año 2021 un edificio de aproximadamente 1.100 metros cuadros; cabe resaltar que en el año 2019 se inauguro un centro de terapia en Cali también apoyado por ambos artistas.



Esta iniciativa de educación superior especializada en personas con discapacidad, surgió de un programa piloto de inclusión laboral que adelanta la fundación y Jeison Aristizabal, fundador de la institución y líder social, en el cual se capacitaron en panadería y pastelería, jóvenes mayores de edad con diferentes discapacidades, logrando vincular laboralmente a 14 de ellos en una empresa reconocida de la región; siendo estos jóvenes en la actualidad el sustento para sus familias, pertenecientes a sectores vulnerables de la ciudad, que cuentan con escasos recursos económicos.



La carrera es financiada a través de patrocinios económicos de diferentes empresas y organizaciones de Colombia y Estados Unidos; la inscripción tiene un costo por participante de $30 dólares, lo cual incluye el kit de la carrera (camiseta, gorra, medalla e hidratación), las personas que no puedan participar presencialmente, podrán seguir el evento de manera virtual y también hacer sus donaciones a través

de la pagina de la fundación, la meta de la carrera es recaudar $200.000 dólares; las empresas que deseen patrocinar pueden contactar la fundación.