La Ciclovida de Cali tendrá este domingo una variada oferta infantil

La Ciclovida de Cali ofrecerá este domingo, desde las 8:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m., diferentes espacios para realizar actividad física, divertirse y compartir en familia.



Con un recorrido de 38 kilómetros, la Ciclovida ofrecerá espacios para caminar, trotar, montar bicicleta, patines, ejercitarse mediante sus clases de spinning, aerorrumba, funcional, cardio box y recreación dirigida para el sano esparcimiento de todos sus usuarios.



Este fin de semana los usuarios encontrarán una variada oferta infantil en todas sus estaciones; también espacios para el desarrollo del menor, zonas lúdicas, artísticas y recreativas, allí los niños tendrán la posibilidad de divertirse, ejercitarse y hacer actividades que complementan su actividad física mediante la creatividad y la recreación de los más pequeños.



Para este domingo, en cuatro de las estaciones de la Ciclovida (Panamericana, Petecuy, Brisas de los Álamos y San Carlos), se ofrecerá actividades no solo deportivas sino también culturales y artísticas.



Es por esto que el programa “Biblioteca Viajera¨ actividad de La Ciclovida, en articulación con Comfenalco Valle, tendrá a sus usuarios talleres de dibujo los cuales combinan la actividad física con el arte y la cultura de los usuarios más pequeños.



Actividades y ofertas en la estaciones de la Ciclovida que impulsa la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali y la Subsecretaría de Fomento Deportivo:

8:00 a.m. - 1:00 p.m. Picnic y ChiquiGym en la estación Sol de Oriente.

9: 00 a.m. Inicio de actividades recreativas y tarima

10:00 a.m. Taller de dibujo en las estaciones Petecuy, Brisas de los Álamos, San Carlos y Panamericana.

10:00 a.m. - 11:00 a.m. Show rumba Fit en la estación Sol de Oriente.

11:00 a.m. -12:00 m. Hora feliz en todas las estaciones.