La Ciclovida de Cali tendrá este domingo una celebración especial para el Día de la Madre 

Maratón de actividades musicalizadas, serenata, entrega de obsequios, rifas y una presentación cultural de baile clásico, con salsa cabaret, en la Estación Torres de Comfandi en celebración del día de la madre.



La Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali y la Subsecretaría de Fomento Deportivo a través del programa Ciclovida, ofrecerán este domingo 8 de mayo desde las 8:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. diferentes espacios para realizar actividad física, divertirse y compartir en familia en el marco de la celebración del Día de la Madre.



Con un recorrido de 38 kilómetros la Ciclovida ofrecerá a sus asistentes y en especial a las madres, diferentes espacios para caminar, trotar, montar bicicleta, patines y ejercitarse en sus Módulos de Actividad Física Musicalizada (Mafin) mediante clases de spinning, aerorrumba, funcional, cardio box y recreación dirigida para el sano esparcimiento de todos.



La Estación Torres de Comfandi a partir de las 9:00 a.m. tendrá una celebración muy especial para conmemorar este día, es por esto que la Ciclovida hace de esta jornada la ocasión perfecta para pasar tiempo con nuestras progenitoras en familia en una mañana cargada de actividad física, espacios culturales y recreativos.



Este domingo la Ciclovida como es tradicional, ofrecerá actividades no solo deportivas sino también culturales y artísticas. Es por esto que el programa ‘Biblioteca Viajera’ actividad en articulación con Comfenalco Valle, brindará a sus usuarios talleres de lectura los cuales combinan la actividad física con la cultura de los usuarios más pequeños.