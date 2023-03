La Carrera de la Mujer Ciclovida RUN 7K fue todo un éxito en la Comuna 21 de Cali

Las caras de alegría y satisfacción eran evidentes al pasar por la meta, así hubieran tenido que hacer un gran esfuerzo para superar el kilometraje.

La Carrera de la Mujer Ciclovida RUN 7K fue un éxito en su primera versión este domingo en el oriente de Cali, promovida por la Secretaría del Deporte y la Recreación de la capital del Valle.



Los 2500 participantes, incluidos hombres y niños, por primera vez junto a las damas, concluyeron que resultó todo un acierto llevar la competencia a las comunas 21 y 14, con un recorrido sensacional que muchos no conocían.



Aunque una sevillana y un antioqueño fueron los vencedores en ambas ramas, este domingo volvió a ganar la inclusión y la tradición de Cali Ciudad Deportiva. Comprobado cuando cada uno de los competidores llegaban a colgarse la medalla conmemorativa de la prueba callejera.



La mañana fue fresca, la logística empezó a funcionar desde muy temprano, los stands de los patrocinadores organizados en la plazoleta del Colegio Compartir, atletas madrugadores para iniciar la puesta punto y a partir de allí se veían las ganas por hacer un buen tiempo, aunque algunos estaban dispuestos a caminar para contagiarse de la fiesta. Lo importante era llegar.



Rodrigo Aristizábal fue el primero que arribó a la meta en medio de los aplausos de los presentes. Su tiempo bordeó los 25 minutos para sorprender a quienes se creían muy bien preparados para acceder al primer lugar, escoltado por Edwin Pinilla.



Nacido en Granada (Antioquia), pero residenciado hace más de décadas en Cali, agradecido con la capital vallecaucana, Aristizábal dijo que “hace unos 10 años me apasioné por esto, me entrené con el profesor Vicente Gómez un buen tiempo y la idea es retomar. El recorrido muy bueno, buena logística, buena seguridad y se veía excelente el terreno, lo mismo que el trazado. Felicito a la Alcaldía y a la Secretaría por estas carreras gratuitas para las personas que no tienen capacidad de pagar una inscripción tan costosa se incentiven, a los muchachos de los barrios que se pongan a hacer deporte con estas carreras gratuitas. La gente en Cali es muy acogedora”.



Añadió que “muy buena idea que no siempre las carreras tengan que ser por las Panamericanas, y se visiten estos barrios que a veces los estigmatizan, pero que son excelentes, un paisaje muy bonito y los muchachos de acá se motiven”.



Mientras tanto, Yuli Toro, que hace unos meses había dominado la carrera de la Ciclovida en la Unidad Panamericana, agenció 27,16 minutos para hacerse a la primera posición, por delante de Diana Marcela Niño y Angie Mendoza.



“Las mujeres estamos muy empoderadas con el running, excelente que tengamos carreras gratuitas, muy contenta con la Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte por esta oportunidad, nunca había corrido en el oriente, y me encantó el recorrido. Me ha ido muy bien en las pruebas de calles y celebré con mi esposo, mi niño y mi mejor amiga”, manifestó Toro.



El secretario Carlos Diago sostuvo que “es muy importante que se hiciera acá en la Comuna 21, un espacio dedicado a la familia, por eso pudieron asistir niños, padres y abuelos. La mujer es el núcleo principal de la familia y era importante resaltarlo. Todos quedaron muy satisfechos, aparte gente que corría la primera vez y ojalá puedan participar en la próxima ocasión, dentro de mes y medio vamos a estar en Siloé y vamos a programar otras tres carreras descentralizadas a lo largo del año y que la gente conozca todos estos sectores, agradecerles a todos los habitantes de la Comuna 21”.



Andrea Echeverry, empresaria que también estuvo en la prueba, indicó: “Súper positivo, increíble esta carrera, una invitación a la gente a que conozca esta parte de la ciudad a la que muchos se niegan, el paisaje de la carrera increíble, fue verde todo el tiempo, felicitaciones a la Secretaría del Deporte por el apoyo y estas iniciativas de traer estas competencias a toda la ciudad para que conozcamos realmente a Cali”.