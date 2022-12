Kenia y Colombia marcaron el paso en la Carrera Atlética Internacional Río Cali

Con una mañana fresquísima, mucha disposición y un río humano que se desplazó por el corazón de la capital vallecaucana, este domingo se disputó la Carrera Atlética Internacional Río Cali, que dominó Kenia en la categoría élite varones de los 10K y Colombia en la de damas.



El vencedor de los hombres tiene una historia bien particular, que tal muchos no conocen. Una confusión al sacar su pasaporte en Colombia a comienzos de 2019, hizo que a partir de ese momento lo llamaran Samuel Kumon Yeko, cuando en realidad es Victor Kirui.



“Una linda competencia, muy rápida. Me gustó el clima y el recorrido, me gustaría estar de nuevo el próximo año”, dijo Kumon, o mejor, Kirui.



Los últimos registros que acredita ante la World Athletics con su nombre original indican que sus mejores marcas estaban en 29,47 y 30,33 minutos en dos competencias en Holanda, pero en Cali Ciudad Deportiva, 6 años después, se impuso con 28,52, rebajándolas considerablemente.



Por su parte, Angie Orjuela, vendedora en la rama élite femenina con un tiempo de 34.13 minutos, sostuvo que “sabía que era una carrera muy competitiva, muy fuerte, tenía muchas expectativas, afortunadamente me llevo la victoria. Salimos desde un principio a dar lo mejor de jostros y desde el kilómetro 6 decidí ir en busca de la punta para sacar distancia, mi compañera de equipo me llegó al final, un remate fuerte.



Sobre la constante actividad atlética en la ciudad, Orjuela añadió que “Cali es un escenario de muchas carreras, que bueno porque eso incentiva a los jóvenes y adultos a hacer deporte, a salir en familia, el deporte es salud y bienestar. Acá se corre rápido, el clima es sabroso, la gente es muy amena. Cali se ha convertido en un destino preferido para todos los atletas”.



Para la premiación se hizo presente la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien visiblemente emocionada dio su opinión de la jornada: “Esta es una gran fiesta deportiva, en estos 34 años se hay demostrado que Cali es la capital deportiva y de América, por lo que cada día este evento es más grande. Se consolida y es la apertura de lo que será nuestra Feria de Cali. La inclusión es muy importante, venimos trabajando y por eso el Ministerio del Deporte ha dado el apoyo necesario para que la carrera fluya, eso es lo que ha querido el señor Presidente”.



Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, estuvo en todas las premiaciones y ratificó su intención de mantener el apoyo a las diferentes pruebas.



Finalmente, Yesid Sandoval, miembro del comité organizador, expresó: “Contento de ver más de 7.000 personas este gran domingo deportivo, pese a que teníamos la final del Mundial nadie se quería ir, una gran experiencia en el Parque de las Piedras”.



Los ocupantes de los tres primeros lugares del podio en las categorías principales recibieron $5 millones, $3 millones y $2 millones, respectivamente.



Una vez más, Cali se confirma como la sede de las carreras callejeras más rápidas, con atletas y un público que sabe responder a la oferta de la Alcaldía Distrital y la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Resultados

Élite varones

Samuel Komon Yeko (Kenia) 28.52 minutos

2. Segundo Jami (Ecuador) 29,20

3. David Gómez (Colombia) 29,41

4. Andrés Camargo (Colombia) 29,41

Élite damas

1 Angie Orjuela (Colombia) 34.13 minutos

2 Muriel Coneo (Colombia) 34.17

3 Rosa Chacha (Ecuador) 34,40

4 Ana Julieth Nieto (Colombia) 36,40

5 Alejandra Sánchez (Colombia) 36,32