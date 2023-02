Jugador de los Eagles en la NFL fue acusado de violación y secuestro

El liniero ofensivo de los Philadelphia Eagles, Josh Sills, fue acusado este miércoles formalmente de violación y secuestro, lo que efectivamente lo descartó de la contienda por un lugar en la lista del equipo para el Super Bowl contra los Kansas City Chiefs.



Sills, de 25 años, fue colocado inmediatamente en la lista de exentos del comisionado de la NFL luego de la acusación, lo que significa que no puede jugar ni entrenar con los Eagles hasta que la liga haya revisado el caso.



La oficina del fiscal general de Ohio dijo en un comunicado que Sills había sido acusado por un gran jurado de un cargo de violación y otro de secuestro.



La declaración dice que los cargos se derivan de un incidente en diciembre de 2019, en el que Sills "participó en una actividad sexual que no fue consensuada y retuvo a una víctima en contra de su voluntad".



Sills ha sido citado para comparecer ante el tribunal el 16 de febrero, cuatro días después de que los Eagles se enfrenten a los Chiefs por el Super Bowl en Arizona.



Mientras tanto, la NFL dijo que Sills había sido incluido en la lista de exentos, una suspensión de facto que impide que los jugadores sean miembros activos de la lista.



"Sills no puede participar en prácticas y juegos ni viajar con el equipo mientras esté en la Lista de Exentos del Comisionado", dijo la liga en un comunicado.



"El asunto se revisará según la política de conducta personal de la NFL".



No es seguro que Sills hubiera sido incluido en el equipo del Super Bowl, pues solo ha hecho una aparición con el equipo esta temporada frente a los Cardenales de Arizona.



Después estuvo inactivo en las victorias de postemporada de los Eagles sobre los NY Giants y San Francisco 49ers.