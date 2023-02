Juego de las Estrellas de la NBA: el Team LeBron sufrió su primera derrota

Por primera vez en seis ediciones, el equipo capitaneado por LeBron James fue derrotado el domingo en el Juego de las Estrellas de la NBA por otro encabezado por Giannis Antetokounmpo, que contó con 55 puntos de Jayson Tatum, un récord en la historia del evento.



El alero de los Boston Celtics fue reconocido con su primer premio MVP del juego al superar los 52 puntos de Anthony Davis en 2017, que hasta ahora era la mayor marca de las 72 ediciones del All-Star.



"Honestamente, los récords están hechos para ser rotos. Así que lo mantendré todo el tiempo que pueda, pero estoy seguro de que alguien llegará en un par de años para intentar romperlo", afirmó Tatum tras recoger el MVP, que ahora lleva el nombre del fallecido Kobe Bryant.



"Todo el mundo sabe lo mucho que (Kobe) significaba para mí. Mi jugador favorito y mi ídolo. Es un honor llevármelo a casa", dijo la estrella de los vigentes subcampeones de la NBA sobre la cancha del Vivint Arena de Salt Lake City (Utah).



Tatum logró su hazaña con 22 tiros anotados de 31 intentos, incluidos 10 triples, 10 rebotes y 6 asistencias, en el triunfo del Equipo Giannis por 184-175 ante el que capitaneaba LeBron James.



'King James', que también batió el récord de apariciones en el evento con 19, anotó 13 puntos pero no jugó la segunda mitad tras golpearse una mano contra el aro en un intento de tapón.



"Estaré bien. No creo que sea mucho de lo que preocuparse", dijo después.



La superestrella de Los Angeles Lakers, de 38 años, había liderado cada año a sus equipos a la victoria desde que la NBA eliminó en 2018 el formato en el que dividía los equipos por conferencias.



La novedad introducida este año fue que los capitanes se repartieron a los jugadores en un divertido sorteo efectuado en plena cancha solo minutos antes del juego, que tuvo momentos curiosos como ver a LeBron elegir a su excompañero Kyrie Irving o a Antetokounmpo seleccionar dos veces a Ja Morant.



El griego tuvo una participación testimonial en el partido debido a la lesión de muñeca que sufrió el jueves con los Bucks.



Antetokounmpo saltó como titular y, tras anotar la primera canasta del partido con una suave volcada, hizo rápidamente una falta personal para retirarse al banquillo con solo 20 segundos de juego.



"Es duro, me encanta competir. No pude participar al completo, pero quería salir aunque fuera 10 segundos, sudar un poco con la camiseta, porque quiero formar parte de esto", dijo el griego, que había perdido como capitán dos veces (2019 y 2020) ante el Equipo LeBron.



- Triple de medio campo -

La lesión de James ocurrió en un juego que, como es habitual en los últimos años, careció completamente de intensidad defensiva, lo que facilitó los 'vuelos' de Tatum y Morant y otras acciones espectaculares como asistencias sin mirar de Nikola Jokic.



En el descanso James recibió un homenaje de la NBA por convertirse este mes en el jugador con más puntos de todos los tiempos en la NBA.



James estuvo acompañado de los otros dos integrantes del podio de anotadores históricos: el propio Abdul-Jabbar y Karl Malone, leyenda de los locales Utah Jazz.



Tras el descanso, Jayson Tatum se apoderó de la noche encadenando 27 puntos tan solo en el tercer cuarto, la mayor cantidad en un solo periodo en este evento.



El alero siguió acaparando el balón y aprovechó la pasividad defensiva para seguir anotando hasta lograr el récord desde la línea de tiros libres.



A su lado otras figuras entraban también en combustión como Donovan Mitchell, que llegó a 40 puntos, o Damian Lillard, que terminó con 26 el día después de ganar su primer concurso de triples.



El líder de los Blazers firmó el domingo 8 triples y, probándose el traje del ausente Stephen Curry, clavó uno de ellos desde su propia cancha.



Por el Equipo LeBron, Jaylen Brown, socio de Tatum en los Celtics, llegó a 35 puntos y Joel Embiid y Kyrie Irving a 32 cada uno.



El Equipo Giannis llegó al último cuarto con una ventaja de 158-141 lo que le dejaba a 24 puntos - cifra homenaje del All-Star a Kobe Bryant - de la cifra necesaria para ganar el partido.



Tatum encestó un tiro libre para alcanzar los 53 puntos y batir el récord de Davis y añadió luego una bandeja que ponía a su combinado a solo un punto del triunfo (181-170).



La victoria llegó con un triple de Lillard, que celebró con el público señalándose la muñeca como siempre hace al anotar las canastas decisivas.