Juan Sebastián Muñoz: "Yo he hecho las cosas como he sentido que se tenían que hacer"

Desde este viernes llega el II Campeonato Nacional DJCG 'Copa Juan Sebastián Muñoz' en el Club Campestre Los Arrayanes y nuestro 'host', el golfista profesional Sebastián Muñoz, atendió a los medios de comunicación este miércoles en rueda de prensa convocada por la Federación Colombiana de Golf.



Además, como es sabido, el bogotano también hará su debut en LIV Golf ese mismo día durante el evento inaugural de la temporada 2023, el LIV Golf Mayakoba en El Camaleón Golf Course (Playa del Carmen, México).



"Muy feliz de ver la segunda edición del torneo que lleva mi nombre. Desde hace rato supe la fecha y desde entonces el panorama del LIV llegó y sabía que no iba a poder ir. Pero desde ya voy a descubrir la fecha para asistir a la tercera. Muy feliz de que la gente se inscriba y que haya tanta emoción por el torneo", comentó Juan Sebastián Muñoz en la presentación del evento.



Sobre lo que representa para él este torneo dijo: "Siento que es la oportunidad de demostrar, de compartir. No sé qué sentirá un pelado ganando un torneo con mi nombre. A Juan Carlos (Velásquez), ganador de la edición 2022, lo conocí en la Presidents Cup y fue muy chévere compartir con él, caminamos un rato el campo. Yo espero que pasen un rato felices, haciendo lo que más les gusta y en un ambiente bueno".



Por otro lado, Juan Sebastián Muñoz habló sobre su salida del PGA Tour y su llegada al LIV Golf: "Fue una decisión complicada. La primera vez que supimos de LIV fue en Torrey Pines y en agosto los rumores eran bastante fuertes. Habían propuestas en la mesa, fue un tema complicado. Cambié de rumbo varias veces, pero al final me decidí por LIV y mi cabeza, mi cuerpo, entraron en más tranquilidad; eso fue desde el año pasado, solo tenía que esperar a que empezara la temporada acá".



A propósito de su debut en el LIV Golf, Juan Sebastián Muñoz comentó: "Estoy muy emocionado y feliz. Ayer fue mi primer día. Nos tocó hacer un montón de contenido, fotos, videos, introducciones. Ya me metieron en la app que se maneja acá. Está muy interesante, está divertido el concepto, está fresco. También feliz con mi equipo, poder jugar las rondas de práctica y pasar tiempo con ellos. Mayakoba también es espectacular, he tenido buenos días acá, he tenido un buen arranque de trabajo. Emocionado por arrancar el viernes".



Uno de los temas que estuvo analizando Muñoz al momento de cambiarse del PGA al LIV Golf fueron los Juegos Olímpicos: "Para mí son súper especiales los Juegos Olímpicos, pero hoy en día LIV no cuenta con puntos del Ranking Mundial por lo que será un poco más complicado. Lo que recuerdo es que si uno está en el Top-200 o 300 del mundo puede entrar, así que creo que de acá a allá será un tema solucionado. Igual podré jugar algunos eventos del Asian Tour. Si llegando al corte estoy por fuera, intentaré jugar la mayor cantidad de torneos que den puntos porque para mí es muy importante meterme en ese equipo de los Olímpicos".



Juan Sebastián Muñoz no desaprovechó la ocasión para darle un reconocimiento a la joven golfista María José Marín, de quien se espera una brillante carrera en este deporte: "A 'Majo' la conocí en el 'Match Play' con 'Nico' Echavarría en Bogotá. La sigo en redes sociales y se ve que la carrera de amateur que ha tenido es brillante, no sé si lo que ha hecho se había hecho antes. Firmará con Arkansas y estoy muy emocionado por lo que le espera en su futuro. Esa formación de 'college' es donde uno va al otro nivel y empieza a ser responsable por uno mismo, se da cuenta uno como adulto qué quiere hacer en la vida".