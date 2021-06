Juan Sebastián Muñoz y su octavo 'major': el U.S. Open lo espera desde este jueves

Juan Carlos Pamo

Una nueva oportunidad de figurar en un 'major' le llega a Juan Sebastián Muñoz esta semana haciendo parte del 'field' del U.S. Open que se disputará en Torrey Pines (San Diego, California).



Después de su descanso para el Palmetto Championship, el bogotano llega con la energía recargada para hacerle frente a un campo que se juega regularmente en enero para el Farmers Insurance Open; este año Muñoz no estuvo presente.



Más allá de la coincidencia de la cancha, es bien conocido que para el U.S. Open el 'seteo' del campo es muy diferente y cuenta con retos característicos de un torneo organizado por la USGA, como los 'roughs' bien tupidos y los 'greenes' muy veloces, por encima de los 14 pies en el Stimpmeter.



Hace unos días el propio Juan Sebastián comentaba en un Instagram Live que el objetivo por ronda era "pelear por pares. De lo que aprendí del U.S. Open en Winged Foot es que uno va a caer en 'rough' y luego debe mirar qué hacer. Hay que practicar mucho las distancias de 0 a 100 yardas [...] toca mantenerse calmado".



Justamente, para el bogotano esta será su tercera presencia en el máximo torneo de la USGA registrando un corte fallado en el 2018 y un puesto 59 en el 2020.



Hasta el momento, en su registro, se encuentran dos cortes más superados en 'majors' y los consiguió en el Masters de manera consecutiva: 2020, puesto 19, y 2021, puesto 40.



Actualmente su ubicación en la FedEx Cup es la casilla 62 y en el Ranking Mundial (OWGR) ocupa el puesto 64. Su presencia esta semana en el U.S. Open obedece a su octavo lugar en el último Tour Championship.



La salida para Muñoz este jueves será a partir de las 4:09 p.m. por el 'tee' del hoyo 10 junto al japonés Rikuya Hoshino y el estadounidense Brendon Todd.