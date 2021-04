Juan Sebastián Muñoz superó el corte del Masters de Augusta en un día difícil

Alejandro Cabra Hernandez

El arranque de esta segunda ronda para Sebastián Muñoz no pudo ser mejor ya que en las banderas del 1, el 2 y el 3 logró 'birdies' que lo dejaban bajo par en el campeonato de manera parcial luego de hacer +2 en el primer día. Su juego en los 'greenes' estaba siendo ideal.



Después de ahí el bogotano tuvo una primera vuelta bastante movida ya que del hoyo 4 al 7 marcó 'bogeys' y luego en el 8 pudo recuperar un golpe con un nuevo 'birdie', para cerrar con par en el 9.



En la segunda mitad de su ronda, Muñoz hizo par en las banderas del 10 y del 11, pero en la del 12 volvió a fallar con un golpe de más así que en la recta final tuvo que luchar con la idea de no superar el corte.

Lea trambién: ¡Gran triunfo! María Camila Osorio avanzó a semifinales de la Copa Colsanitas



Para la siguiente bandera marcó un 'birdie' y, cuando parecía que aseguraba su puesto en el fin de semana, en el 17 un 'aproach' que pintaba para 'birdie' terminó con la bola rodando fuera del 'green' y luego erró un 'putt' que lo llevó al doble 'bogey'.



La última bala que le quedaba a Sebastián era conseguir un 'birdie' en el hoyo 18 para aspirar al corte mientras finalizaban los demás turnos y así lo consiguió de manera agónica.



Muñoz salió bien desde el 'Tee' al 'fairway' para después conseguir un segundo golpe fantástico quedando a solo 2 yardas del hoyo, firmando de esa manera un -1 en esta bandera, 73 (+1) en el día y +3 en el campeonato.



"Es muy difícil. Arranqué jugando muy bien. Me sentía increíble, sentía que iba a hacer una muy buena ronda. Hoy vi que (Bernd) Wiesberger había hecho -6 y me dije 'puede que sí'", comentó el colombiano al finalizar su ronda.



Y añadió: "Luego el 4, hoyo difícil, 'bogey'. Luego el 5, no la tenía en 'fairway', bandera difícil, 'bogey'. Hoyo 6, la bandera estaba puesta al lado de la loma, 'bogey'; 7, 'bogey', 8, 'birdie', y era como que ya no sabía. Mentalmente ya estaba cansado en el 8 y creo que eso me ayudó un poquito. Me relajé, logré hacer tres pares seguidos, luego 'bogey', 'birdie' y terminando no sé qué pasó en el 17, un 6 rapidísimo, y un buen 'birdie' al 18".



Sobre su manera de afrontar el Augusta National, Muñoz indicó que "si no fuerzas y juegas a hacer el par, no es fácil. Así te toque un 'putt' de 10-15 metros, no es fácil dejarla cerca. Eso me pasó en el 6. Es una cancha en la que, la verdad, tienes que ejecutar. Las condiciones están para que ejecutes y si tienes el chance a 'birdie' por lo menos aseguras el par".



"Ahora tengo que descansar lo más que pueda, tratar de olvidar esta ronda y estar listo para mañana", sentenció.



Con este corte, Sebastián llegó a tres superados en su experiencia en los 'majors' siendo además el segundo en el Masters después de lo hecho en el 2020.



Más allá de la turbulenta ronda del colombiano, la jornada también tuvo sus propios momentos emocionantes y uno de ellos fue el cierre de Ian Woosnam para dar por culminada su participación en el Masters como uno de los excampeones por su conquista de 1991. Aunque no pasó el corte desde 2008, su nombre estará siempre en la historia de este 'major'.



De ese selecto grupo también salió otra noticia y fue el corte superado por el español José María Olazabal (campeón en 1994 y 1999) a sus 55 años con tarjetas de 75 (+3) y 71 (-1) quedando en +2 en el campeonato. Además, lo consiguió justo en el día en el que el histórico Severiano Ballesteros, su maestro, cumpliría 64 años por lo que le dedicó su gran actuación usando también el blanco y azul que lo caracterizaba.



Por otro lado, y menos espectacular, fue la rabieta que protagonizó el surcoreano Si Woo Kim en el 'green' del hoyo 16 en la que dobló su 'putter' así que los siguientes tres hoyos los jugó con la madera 3 en reemplazo de ese palo.



En cuanto al juego, el cambio de las banderas, los 'greenes' más mojados y el poco viento favoreció al grupo de líderes quienes estuvieron en par o bajo par por varios golpes para recomponer sus caminos después de un primer día duro.



Dentro de las sorpresas del corte fueron los fallos de Brooks Koepka (+5), quien venía de su cirugía de rodilla, Lee Westwood (+5), Rory Mcllory (+6) y el campeón defensor Dustin Johnson (+4).



'DT' no encontró las sensaciones que en el pasado noviembre lo llevaron a quedarse con la chaqueta verde en aquella atípica edición de Covid-19.



Por su parte, aunque acabó el día en pares (72), el inglés Justin Rose se mantuvo en el primer lugar de la clasificación con un -7 quedando por encima de Will Zalatoris y Brian Harman, quienes están en -6. De estos dos últimos, Zalatoris logró una gran tarjeta de 68 (-4) para ascender dos posiciones.



De momento, Rose va por su segundo 'major' en su palmarés luego de ganar el U.S. Open 2013 y quedar segundo en el Masters 2017 perdiendo el 'playoff' ante el español Sergio García. En su registro también tiene dos paradas del World Golf Championship en 2012 y 2017, así como siete triunfos más del PGA Tour, 11 en el European Tour y otros ocho en circuitos alternos.