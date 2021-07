Juan Sebastián Muñoz se mantiene: está a un golpe del líder del John Deere Classic, de la PGA

Francisco Henao

El colombiano Juan Sebastián Muñoz concluyó el viernes la segunda ronda del torneo John Deere Classic de la PGA a solo un golpe del líder, el estadounidense Luke List.



Muñoz, que compartió con Chesson Hadley el liderato en la jornada inaugural, bajó al segundo lugar el viernes a pesar de una sólida tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par, en el TPC Deere Run de Silvis (Illinois).



"Creo que he tenido un muy buen comienzo", dijo Muñoz, que logró cuatro birdies en sus primeros nueve hoyos, uno de ellos desde un búnker junto al green en el 17.



El jugador bogotano hizo par el resto del camino y cerró el recorrido sin bogeys.



"El putter se enfrió un poco en la segunda parte, pero estoy feliz donde estoy y es realmente positiva la forma en que golpeé la bola", afirmó Muñoz, que ganó su único título del circuito PGA estadounidense en 2019.



Por su parte Luke List, que persigue su primer trofeo de la PGA, terminó con 63 golpes para un acumulado de 129.



El también colombiano Camilo Villegas, que compartió la tercera plaza el jueves, cayó hasta el 24º lugar con una ronda de 71 golpes, con tres birdies y tres bogeys.



El John Deere Classic no cuenta con la participación de las principales figuras del circuito, incluidos los dos primeros del ranking mundial, el español Jon Rahm y el estadounidense Dustin Johnson.



Resultados del torneo PGA Tour John Deere Classic (par-71) tras la segunda ronda del viernes:



129 - Luke List (USA) 66-63



130 - Sebastián Muñoz (COL) 63-67



131 - Adam Schenk (USA) 67-64, Chesson Hadley (USA) 63-68, Brandon Hagy (USA) 67-64, Chase Seiffert (USA) 68-63, Chez Reavie (USA) 64-67, Lucas Glover (USA) 68-63, Ryan Moore (USA) 65-66



132 - Nick Taylor (CAN) 67-65, Patrick Rodgers (USA) 67-65



133 - Doug Ghim (USA) 66-67, Jhonattan Vegas (VEN) 67-66, Kevin Na (USA) 67-66, Jason Dufner (USA) 68-65, Russell Henley (USA) 67-66, Hank Lebioda (USA) 64-69