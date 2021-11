Juan Sebastián Muñoz logró su primer Top-3 de la temporada como tercero del RSM Classic

Una muy buena semana terminó este domingo para el colombiano Sebastián Muñoz en el The RSM Classic del PGA Tour, en el cual se ubicó en la tercera posición tras una ronda final de 65 (-5) que lo dejó en -18 total.



Un solo 'bogey' se apuntó el bogotano (hoyo 5) y complementó su tarjeta del domingo con seis 'birdies' (hoyos 1, 9, 10, 14, 15 y 17) que parecen poco frente a los 64 (-6) del vencedor Talor Gooch (Estados Unidos), quien quedó en -22 para campeonato, y los 62 (-8) de Mackenzie Hughes (Canadá), segundo en la clasificación en -19.



Justamente, Gooch rubricó tarjeta sin errores con 'birdies' en las banderas del 2, 4, 10, 11, 13 y 15 que le permitieron mantener su liderato para sumar su primera victoria en el PGA Tour y la segunda su carrera desde el News Sentinel Open 2017 del entonces Web.com Tour.



Si bien a Muñoz se le escapó el triunfo por segunda vez en esta temporada, luego de jugar en el grupo principal del Zozo Championship y quedar cuarto, se va del Sea Islanda Resort (Georgia, Estados Unidos) con récord del Seaside Course y su ronda más baja personal con el 60 (-10) del primer día de acciones.



Gracias a este buen resultado, el colombiano escalará este lunes al Top-20 de la FedEx Cup lo cual es una noticia alentadora pensando en la renovación de su condición en el máximo circuito; quedar entre los mejores 125 de dicho escalafón le otorgará un año más, pero la posibilidad de un segundo triunfo que le de dos periodos —o cinco si es en un 'major'— sigue latente. Sebastián no celebra desde el Sanderson Farms Championship 2019.



A quien no le fue tan bien esta semana fue a Camilo Villegas, quien se despidió el viernes del torneo al no superar el corte con rondas de 70-73 (+1). La situación no es fácil para el antioqueño, que tiene el mismo objetivo del bogotano pero jugando bajo la Categoría 32 de exención.



El calendario del PGA Tour tendrá una semana de descanso y volverá en Bahamas con el Hero World Challenge del 2 al 5 de diciembre.