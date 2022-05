Juan Sebastián Muñoz jugará el U.S. Open por vía del Ranking Mundial

Las buenas noticias para Juan Sebastián Muñoz y el golf colombiano se reactivaron este lunes con la liquidación del Official World Golf Ranking (OWGR), ya que el bogotano aseguró un lugar en el 'field' del U.S. Open 2022.

En la Semana 21 del escalafón mundial, Juan Sebastián cayó del puesto 51 al 54 pero se mantuvo en el Top-60 y con ello jugará su segundo 'major' del año en el The Country Club at Brookline (Massachusetts, Estados Unidos) del 16 al 19 de junio.



La USGA tiene establecido que al 23 de mayo los 60 mejores jugadores del Ranking Oficial, más empates, se quedan con el derecho de participar en la edición 122 del Abierto de los Estados Unidos bajo la categoría 20 de exenciones; el otro corte para ello será el 6 de junio si los jugadores no han sido exentos previamente.



Será la cuarta vez que Juan Sebastián juegue el U.S. Open y la tercera consecutiva con saldo de un corte superado y dos fallados. Fue en el 2020, en Winged Foot Golf Club (Mamaroneck, New York), cuando jugó el fin de semana y ocupó la posición 59.



Así las cosas, a pesar de ocupar el puesto 55 en el PGA Championship este domingo, Muñoz tiene una nueva motivación en este verano como el mejor colombiano del momento.



En cuanto a los demás nacionales, Camilo Villegas es segundo en la posición 450 y le sigue Nicolás Echavarría en la 490 para cerrar el Top-3. Después aparecen Marcelo Rozo (889), Camilo Aguado (917), Ricardo Celia (1395) y Santiago Gómez (1636).



Por el lado de los latinoamericanos, Joaquín Niemann (Chile) lidera en la casilla 17, luego está Abraham Ancer (México) en la 19 y como tercero Mito Perera (Chile) en la 45 después de su gran tercer lugar en Southern Hills Country Club (Tulsa, Oklahoma).



Finalmente, en la zona alta del Ranking Mundial sigue Scottie Scheffler (Estados Unidos) como el mejor golfista de la actualidad con Jon Rahm (España) segundo y Cameron Smith (Australia) tercero.