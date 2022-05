Juan Sebastián Muñoz jugará el fin de semana en el Charles Schwab Challenge

Este viernes se jugó la segunda ronda del Charles Schwab Challenge del PGA Tour y el saldo para los colombianos fue de agridulce: Juan Sebastián Muñoz pasó el corte, mientras que Camilo Villegas lo falló.

El mejor de los dos este viernes fue Muñoz quien repitió tarjeta de 70 golpes (E) y en pares del Colonial Country Club (Fort Worth, Texas) se ubicó en la posición 51 del tablero general.



Los primeros nueve hoyos de Sebastián fueron de mucho trabajo con 'birdie' en el 1, 6 y 7, pero 'bogey' en el 4, 5 y 8. Por los segundos añadió un 'birdie' en el 12 y un 'bogey' en el 13.



Por su parte, Villegas no pudo mantener el ritmo con el que había comenzado la semana y reportó 75 impactos (+5) por lo que quedó en +2 total ubicado en la casilla 70.



El día para Camilo comenzó por el hoyo 10 y con tres 'bogeys', en el 14, 15 y 18. En la segunda mitad de su recorrido tuvo tres errores más en el 4, 6 y 8 junto a un 'birdie' en el 9 que no fue suficiente.



Así las cosas, el bogotano evitó llegar a seis cortes fallados en la temporada y encara las dos rondas finales con el objetivo de sumar puntos en la FedEx Cup (#38) y el Official World Golf Ranking (#54) para retener su condición en el Tour y para entrar al The Open, respectivamente.



Por su parte, el antioqueño ahora tiene nueve fallos al fin de semana en el presente curso con nueve logrados por lo que sigue complicado en su intención de llegar al Top-125 de la FedEx y con ello volver a tener estatus completo. Actualmente está en la casilla 191.



Entre tanto, en la cima de la clasificación general ya no hay ocho jugadores igualados sino solo tres, los estadounidenses Scott Stallings, Beau Hossler y Scottie Scheffler quienes van en -9 en el acumulado de los dos días.