Juan Sebastián Muñoz estará desde este jueves en el primer Campeonato Mundial de Golf 2021

Juan Carlos Pamo

El primer Campeonato Mundial de Golf del 2021 tendrá participación colombiana. Juan Sebastián Muñoz se prepara para su debut en el World Golf Championships-Workday Championship at The Concession, del 25 al 28 de febrero en Bradenton (Florida, Estados Unidos).



Nueva sede como consecuencia del coronavirus. La Federación Internacional de Golf (IGF) decidió cambiar la sede original de México a Estados Unidos por las cifras de contagios de Covid-19 en la capital de ese país, así como la imposibilidad de mantener el aislamiento de los golfistas en la "burbuja" del PGA Tour. Por estas mismas razones tres torneos del "Asian Swing" del otoño se trasladaron a otras sedes en Estados Unidos.



72 de los mejores golfistas del planeta se dan cita esta semana en el The Concession Golf Club para disputar el primero de tres Campeonatos Mundiales de Golf planeados para este año, aún a la espera de confirmar el cuarto. Muñoz tiene entrada a todos ellos gracias a su histórico octavo puesto al término de la FedEx Cup 2019-2020.



Muñoz superó la semana pasada en el Genesis Invitational su noveno corte en 12 torneos disputados en la actual temporada del PGA Tour. Temporalmente ocupa el puesto 62 del mundo y la casilla 68 de la FedEx Cup.



La nada despreciable bolsa de 10,5 millones de dólares que repartirá el WGC-Workday Championship, además de los 550 puntos en la FedEx Cup, lo hacen realmente atractivo. No tiene corte, y será un buen preámbulo para el Players, dentro de dos semanas, el WGC-Dell Technologies Match Play en cuatro semanas, y el Masters, en mes y medio.



The Concession Golf Club se construyó con un diseño de Jack Nicklaus y Tony Jacklin. Lleva el nombre de "la concesión" rememorando la concesión de Nicklaus de un 'putt' corto al inglés durante la Ryder Cup de 1969, que resultó en un empate (y Estados Unidos retuvo el trofeo). Es un campo par 72 con 7,474 yardas de extensión. Allí se jugará por primera vez un torneo colicenciado por la IGF y el PGA Tour.



El estadounidense Bryson DeChambeau parte como el gran favorito a la victoria, pues se impuso como campeón individual de la NCAA 2015 en The Concession.