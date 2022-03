Juan Sebastián Muñoz está a una ronda de hacer historia para el Golf colombiano

Hoy lunes se puede marcar un nuevo hito para el deporte colombiano. El golfista Juan Sebastián Muñoz enfrenta sobre el mediodía la posibilidad de ganar el 'The Players Championship', considerado el quinto grande del golf.



El Stadium Course del TPC Sawgrass será el escenario donde el bogotano Muñoz podrá hacer historia, pues luego de la ronda de ayer domingo donde logró tres pares y un birdie, firmó una tarjeta con 65 golpes (-7), una de las mejores del torneo.



En estos momentos comparte la segunda casilla con el inglés Paul Casey y con los estadounidenses Doug Ghim y Sam Burns, y está a un golpe del líder, el indio Anirban Lahiri.



Esta es la tercera ocasión que Juan Sebastián Muñoz juega el torneo. En el año 2020 alcanzó a jugar solo una ronda antes de la cancelación por el comienzo de la pandemia de la covid-19 y en el 2021 no superó la marca mínima para avanzar..



La bolsa de The Players Championship es la más grande del circuito, pues entrega premios por alrededor de 20 millones de dólares, quedando 3,6 millones para el campeón.