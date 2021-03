Juan Sebastián Muñoz cerró el tercer día del Arnold Palmer Invitational en pares 

Juan Carlos Pamo

Juan Sebastián Muñoz durante la tercera jornada del The Zozo Championship.

El colombiano Sebastián Muñoz superó un segundo día complicado en el Arnold Palmer Invitational en el que había firmado una tarjeta con 4 sobre par. Este domingo iniciará en pares para buscar un mejor final de torneo.



Los cuatro golpes sobre par que tuvo el viernes dejaron a Sebastián en pares para este sábado en el que se vio una mejor versión de su juego, aunque no suficiente para igualar su primer día en el que quedó con 4 bajo par.



Muñoz acabó con una ronda de cuatro 'bogeys' (hoyos 2, 11, 15 y 18) y cuatro 'birdies' (hoyos 4, 10, 16 y 17) con lo que pudo igualar el par en el certamen que se desarrolla en Bay Hill (Orlando, Florida) y acercarse a la zona intermedia de su clasificación.



Este domingo el bogotano tendrá que mejorar notablemente para aspirar a ascender algunas posiciones y así encarar la próxima semana en la que tendrá un nuevo debut en The Players, después de que la edición 2020 se suspendiera por la pandemia de Covid-19 con él en el 'field'.



Con esta participación el golf colombiano llegará a 11 en The Players, siendo Camilo Villegas el que más ha estado en este campeonato.



De hecho, el antioqueño lo ha jugado nueve veces (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015) y en tres de ellas superó el corte (2006, 2008, 2009); su mejor presentación la del 2006 con un tercer lugar.



En cuanto al desarrollo de la tercera ronda en el Arnold Palmer Invitational, la gran noticia fue el 'hoyo en 1' de Jordan Spieth en el hoyo 2 (par 3) con el que se puso a pelear los primeros lugares quedando en la cuarta posición con 9 bajo par. Además, Jazz Janewattananond también logró un 'hoyo en 1' en el 14 (par 3) y Keegan Bradley se metió a la pelea con 64 golpes, igualando la ronda más baja del campeonato.



Tampoco pasó desapercibida la salida de Bryson DeChambeau en el hoyo 6 (par 5) con un golpe de 370 yardas, el 'drive' más largo en la historia del certamen, que le ayudó a bajar más impactos en su tarjeta. De hecho, el estadounidense ahora comparte la segunda posición con el canadiense Corey Conners (-10), mientras que el inglés Lee Westwood es el nuevo líder con 11 bajo par.



Westwood, con 47 años, tiene en su palmarés dos victorias en el PGA Tour pero la última vez que celebró fue en el St. Jude Classic del 2010; su otro triunfo fue en 1998 en el Freeport-McDermott Classic.