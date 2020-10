Juan Sebastián Muñoz cae del liderato en torneo PGA Sanderson Farms

Juan Carlos Pamo

El joven golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz perdió este viernes el coliderato del torneo PGA Sanderson Farms Championship, donde intenta revalidar el título de 2019, después de terminar la segunda ronda con 73 golpes, uno sobre par.



Muñoz, de 27 años, ocupa ahora el 13º lugar con un total de 137 golpes , a 6 del liderato, que ostenta el estadounidense Keegan Bradley en el Country Club de Jackson (Mississippi).



Número 112 del circuito PGA estadounidense, Bradley firmó la mejor tarjeta de la jornada con 65 golpes, siete bajo par, y se encuentra a dos golpes de distancia en la clasificación de sus compatriotas Charley Hoffman y J.T. Polston.



Por su parte, el español Sergio García repitió los 68 golpes del jueves y se colocó en el grupo situado en la séptima posición a cinco golpes del líder.



"Si sigo golpeando la pelota como lo estoy haciendo, si sigo con este 'drive', me voy a dar muchas oportunidades como lo he hecho estos dos primeros días" , dijo García, de 40 años.



El español, ganador del Masters de Augusta en 2017, reveló que ha estado golpeando la pelota con los ojos cerrados en competición durante los últimos tres años.



"Lo hago habitualmente, no siempre. Pero en Augusta gané jugando con los ojos cerrados cada putt y también en algunas otras victorias", explicó García. "Siento que me da un poco más de libertad para sentir el golpe en lugar de, como hacemos a veces, enfocarnos demasiado en intentar que sea perfecto y seguirlo con la vista".



Los dos primeros del ranking de la PGA, el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm, así como otras estrellas como Tiger Woods no participan en este torneo.