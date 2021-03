Juan Manuel Morales, el nadador caleño que está a ocho segundos de Tokio 2020

Alejandro Cabra Hernandez

Si bien su objetivo principal era seguirse acercando a la marca de tiempo necesaria para hacer presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 800 metros libres, el joven Juan Manuel Morales celebró por lo alto su oro en dicha prueba en el Suramericano de Deportes Acuáticos.



“La verdad, fue increíble, me preparé muchísimo para esa prueba. Salió todo como esperábamos. Mi objetivo era más que todo el tiempo. La marca para Olímpicos es 07:54 minutos y yo hice 08:02 y es complicado, pero se puede soñar”, señaló este estudiante de administración de empresas a El País.



Morales, que se concentró en Manizales para preparar este evento, enfrentará en mayo, en Puerto Rico, su penúltima oportunidad de ir a la cita olímpica. La última llegará en el Nacional Interligas de junio.



Dentro de la selección de natación carreras, Morales brilla por ser el ‘distinto’, pues prefiere las competencias de fondo y resistencia. Los más destacados del equipo como Ómar Pinzón, Jorge Murillo e Isabella Arcila, lo hacen en las pruebas de velocidad.



“Desde chiquito me enfoqué en esas pruebas, mi cuerpo está más dado para pruebas de fondo y me gustan más esas porque tienes tiempo de corregir errores en la salida. En las cortas prácticamente no puedes cometer ningún fallo”, agregó Juan Manuel.



No obstante, Morales también compite en las pruebas de 100 y 200 metros libres. Sin embargo, camino a la premiación de los 800 metros en Buenos Aires sufrió una caída que le generó un esguince grado dos en uno de sus pies.



“Por eso no pude dar lo mejor de mí. Ahora estoy entrenando pero solo puedo hacer el braceo”, añadió.



Así, Juan Manuel sigue el camino a sus primeros Juegos Olímpicos absolutos, tras participar en los JJ.OO. de la Juventud de Buenos Aires en 2018. En la capital nipona quiere hacer presencia en los 400, prueba favorita, y los 800.