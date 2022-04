Jhonathan 'Momo' Romero ya no pelearía por el título internacional debido a problemas de visa 

El vallecaucano Jonathan ‘Momo’ Romero ya no podrá disputar el título internacional de la OMB en las 130 libras contra Anthony Cacace debido a un problema en su documentación previo al viaje.



Según confirmó el 'Momo' con el medio Boxeo de Colombia, el problema se debió a que los trámites de la visa se hicieron demasiado tarde.



“No pudimos viajar porque no se nos dio la visa. Las gestiones que se hicieron fueron tardías, se tramitó con poco tiempo de viaje y estas son las consecuencias, tanto Cacace como yo salimos de la cartelera”, explicó Romero.



‘Momo’ peleó por última vez en octubre del año pasado, cuando venció por decisión unánime a Saúl Gutiérrez en Monterrey. Antes de eso, el excampeón colombiano realizó dos pleitos en 2020 en Colombia, los cuales terminaron antes del límite. Su marca actual es de 34 triunfos y 1 derrota.



La pelea con Cacace significaba con Romero una primera oportunidad en Gran Bretaña, país donde ‘Momo’ no ha tenido hasta el momento una chance para demostrar la valía de sus puñetazos. Se estará a la espera de la reubicación de la pelea.