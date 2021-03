Jeniffer Cerquera, referente de la natación artística: "es un logro de varias generaciones"

Juan Carlos Pamo

Jennifer Cerquera Hatiuska, de 32 años, es la más experimentada del equipo de natación artística que con cuatro otro oros se llevó el título suramericano.



Ella dejó su marca en los triunfos en las modalidades de equipo combinado y de dúo mixto, donde comparte con el también caleño Gustavo Sánchez.

Jennifer Cerquera, Jhoselyn Taborda, Isabella Franco, Valentina Orozco y Gustavo Sánchez formaron parte del equipo que, por primera vez en 80 años, se consagró campeón en natación artística.

¿Qué siente al integrar el equipo que hizo historia?

Es una alegría muy grande porque es un triunfo que se ha venido trabajando desde hace años. Muchas generaciones han tenido que luchar para esta realidad que vivimos.



¿Cómo se inicia en la natación artística?

Por mi mamá, Janeth Hatiuska —reconocida exentrenadora de la Selección Colombia—, que me llevaba desde muy pequeña a la piscina. La natación artística fue la que más me llamó la atención siempre y ya son 27 años practicándola.



¿Cuál de los triunfos fue el más significativo?

Todos. Sin embargo, el del dúo mixto con Gustavo fue muy especial, porque trabajamos juntos hace solo tres años. En el Suramericano pasado estuvimos muy cerca del oro y tuvimos que trabajar para lograrlo.

Me imagino que eran optimistas, pero, ¿ lo que lograron superó sus expectativas?

Como deportista siempre trabajas para ganar y creo que todos los países íbamos con esa ilusión. Es un deporte de apreciación donde los jueces son los que deciden al final y estamos impactadas porque una cosa es quitarle una medalla a Brasil y otra quitarle el campeonato. Cada una de las integrantes dio lo mejor de sí, llegamos más fuertes al campeonato y los jueces vieron que estábamos mejor.

Por su edad y experiencia se deduce que es la líder del grupo, ¿es así?

Soy la más grande del equipo y por ende varias de ellas me ven como un ejemplo por mi perseverancia y tantos años en el deporte, entonces es bonito.



¿Cómo es su relación con ellas?

Con todas me las llevo muy bien. No tengo problemas con ninguna y la rivalidad con las muchachas de Antioquia es solo deportiva.



¿De cuál recibió el peor golpe?

De Mónica Sarai Arango, que me cayó encima del oído en una elevación en la primera competencia. Son cosas que pasan y que la gente no nota por nuestra actitud nadando.

¿Cuáles fueron las claves para que los jueces valoraran mejor?

Para esta competencia nos veíamos más altas y largas en el agua, nuestras rutinas tenían un poco más de dificultad. Creo que eso lo valoraron los jueces. Nuestras acrobacias salieron altas y nuestros entrenamientos de resistencia fueron fuertes, logrando que no se notara el cansancio al final de la rutina.

¿Qué más hace para poder subsistir?

Soy profesional en deporte, entonces soy entrenadora de la categoría Junior de natación artística. Con eso y el apoyo de la Gobernación al deporte puedo sostenerme.