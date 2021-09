Jeisson Suárez y Kellys Arias ganaron este domingo la Media Maratón de Cali

El atleta Jeisson Suárez fue el gran vencedor de la Media Maratón de Cali que congregó a más de 5000 personas en las principales calles de las capital vallecaucana, la primera carrera presencial que se realiza en Colombia en medio de la pandemia del Covid-19.

Suárez invirtió un tiempo de 1:08:59, en los 21 kilómetros del recorrido que tuvo como punto de inicio el estadio Pascual Guerrero y que concluyó en la pista de atletismo el estadio Pedro Grajales.



Jeison viene de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos donde participó en la prueba de maratón donde se ubicó en la casilla 15, siendo el mejor latinoamericano.



La competencia contó con otras figuras del atletismo como Kellys Arias (ganadora de la distancia 21K femenina) y Muriel Coneo (vencedora en la 10K).



Todos los participantes llegaron desde muy temprano al estadio Olímpico Pascual Guerrero, el punto de partida de una carrera que recorrió varias zonas tradicionales de Cali, como la Autopista y la Novena, hasta finalmente llegar a la meta, ubicada en el estadio de atletismo Pedro Grajales.



Tras el éxito del evento, Carlos Diago, Secretario de Deporte y Recreación, sostuvo: “finaliza la primera carrera presencial en Colombia en medio de la pandemia, lo que nos ratifica como la Ciudad Deportiva del país y del mundo”.



Por su parte, Joan Osorio, subsecretario de Fomento Deportivo, se mostró muy emocionado a lo largo de toda la jornada, y aseguró que ese buen ambiente se reflejó en el comportamiento de todas las personas que participaron.



“Ustedes no se alcanzan a imaginar la pasión que siente un deportista. Lo que vivimos fue algo mítico, y los atletas lo evidenciaron con su mirada y su actitud”, manifestó.



Mario Casasfranco, director de la Media Maratón ‘Cali Ciudad Deportiva’, dijo estar orgulloso de la realización de la carrera, haciendo énfasis en que un 40 % de los asistentes, fueron personas de ciudades distintas a la capital vallecaucana.



“Estamos hablando de unas 2000 personas que vinieron a reactivar la economía de Cali, porque el turismo deportivo ya es una realidad. No solo se movió el tema de los hoteles, sino también el de la hidratación alrededor del evento”, sostuvo.



Precisamente, una de las personas que llamó la atención durante la carrera fue Piotr Zazel Polanski, un corredor polaco que se notó muy animado en la pista atlética del Pascual Guerrero antes de comenzar el recorrido.



“Volver a participar de una carrera presencial es inolvidable. Para mí es una idea perfecta porque tenemos que asumir esta nueva realidad. El deporte debe seguir porque nos hace más fuertes”, sostuvo.



Otra de las personalidades que se destacaron en la Media Maratón fue Ana María Navarrete, periodista deportiva caleña del Canal Caracol.



“Correr en mi ciudad fue una experiencia deliciosa. El clima estuvo espectacular y sentir ese ambiente de regresar de verdad significó mucho. Cali siempre se ha caracterizado por impulsar el deporte, y este es un mensaje espectacular, porque podemos seguir haciéndolo en las condiciones de bioseguridad que se requieren ahora”, dijo Ana María al terminar el recorrido de 10K.



Finalmente, Valentina Echeverry, otra de las participantes de la Media Maratón, calificó el evento como “magnífico”. “Recorrer las calles de la sucursal del cielo y sentir la alegría de la gente me dio mucha felicidad, no solo por mí, sino también por todos los caleños. El deporte te brinda bienestar tanto físico como mental”, concluyó.



El evento contó con todos los protocolos para garantizar la bioseguridad de los corredores, que hicieron sus mejores esfuerzos en las categorías de 21, 10 y 5 kilómetros.



Ganadores 21K masculino

1. Jeison Alexander Suárez – 1:08:59

2. Franklin Téllez - 1:14:12

3. Sergio Rodríguez – 1:15:01

4. William Díaz – 1:16:52

5. Juan Esteban Arango – 1:16:59

Ganadoras 21K Femenino

1. Kellys Arias – 1:24:09

2. Diana Pulido – 1: 30:45

3. Diana Bejarano – 1:32:09

Ganadores 10K Masculino

1. David Gómez – 30:29

2. Jagannatha Sánchez – 30:53

3. Fabián Hinestroza – 31:12

4. Pedro Sánchez – 31:48

5. Braham Velandia – 35:40

Ganadoras 10K Femenino

1. Muriel Coneo – 34:48

2. María Fernanda Montoya – 34:57

3. Alejandra Sánchez – 36:59

4. Diana Niño – 41:24

5. Nancy Coral – 49:44

Ganadores 5K Masculino

1. Jeison Sánchez – 14:55

2. Esteban Romero – 15:50

3. Andrés Klinger – 16:47

4. Juan Andrés Rogelis – 17:01

5. Víctor Zapata – 17:16