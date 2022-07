Inició en Palmira el Campamento pre-Mundial de Atletismo sub-20 Cali 2022

Las diferentes delegaciones internacionales que competirán en el Mundial de Atletismo Sub 20 que comenzará en Cali el próximo 1 de agosto, comenzaron a hacer sus respectivos calentamientos o preparativos para dicho certamen en Palmira.



De 9:00 a.m. a 12 m., el complejo deportivo, adaptado con la mejor implementación deportiva a nivel internacional, fue testigo de los primeros entrenamientos de velocidad, semifondo, vallas y salto con pértiga.



“Los campamentos es una iniciativa que hemos instalado junto al Comité Organizador, pero también con todo el equipo de la Liga de Atletismo, buscando generar un espacio para que los primeros países que vayan llegando puedan estar apunto, no solamente aflojando sino también sintiendo la altura de lo que es la ciudad de Cali”, Carlos Felipe López, Gerente de Indervalle.



Entre los primeros deportistas en visitar la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry, se encuentran Enzo Diessl, de 100 metros vallas (Austria), Austin Ramos, de salto con pértiga (Ecuador), Carmen Alder Caisaliti, de 1500 metros (Ecuador) y Jonathan Grahn, de 1500 metros (Suecia).



Los campamentos pre-Mundial también se llevarán a cabo en la Base Área Marco Fidel Suárez con las disciplinas de lanzamientos y saltos.



Cabe resaltar que en Cali ya se encuentran cuatro delegaciones completas, es decir, con el total de sus deportistas: Polonia, Noruega, Francia y Ecuador. En el trascurso de los próximos días ‘la Sultana del Valle’ recibirá con los brazos abiertos a los 140 países restantes.