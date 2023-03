Indervalle pidió medidas de seguridad ante actos de vandalismo en el coliseo Yuri Alvear en Jamundí

Como inaceptable que se sigan presentando actos de vandalismo e inseguridad en el coliseo de combates Yuri Alvear en Jamundí, fue la expresión de la gerente de Indervalle, Dayra Faisury Dorado Gómez, al conocer el robo de los grifos que sufrió el escenario deportivo, donde la Gobernación del Valle e Indervalle invirtieron grandes recursos para su construcción.



La funcionaria pidió a las autoridades de la Alcaldía de Jamundí tomar acciones para preservar la seguridad del escenario, que por varias ocasiones , ha sido violentado desde su construcción para los Juegos Panamericanos Júnior 2021.



“Este es un escenario con el que se rinde homenaje a nuestra doble medallista olímpica y tres veces campeona del mundo Yuri Alvear. Además, actualmente es el lugar donde se forman cientos de deportistas y no podemos permitir que siga siendo violentada su seguridad”, concluyó la máxima dirigente del deporte vallecaucano.



La situación de inseguridad que está presentando el escenario pone en riesgo no solo el desarrollo deportivo en el lugar, sino también, la integridad física de los deportistas.



“Siento tristeza absoluta, este coliseo terminará desvalijado. Es la sexta vez que entran, nos roban y nos seguirán robando, porque no se toman las medidas de seguridad pertinente. No sé si sentir rabia, tristeza o dolor, no hay sentido de pertenencia, no se valora lo bueno que tenemos”, manifestó en sus redes sociales la doble medallista olímpica Yuri Alvear, entrenadora de la selección Valle de judo.



En el mes de octubre del 2022, el gobierno departamental también se pronunció y rechazó los actos vandálicos que se presentaron en contra del coliseo de combates, solicitando medidas de seguridad para proteger dicho escenario.