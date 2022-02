Histórico: Caimanes de Barranquilla ponen a Colombia en su primera final de la Serie del Caribe

Caimanes de Barranquilla avanzó este miércoles a la final de la Serie del Caribe-2022, en la que buscará convertirse en el primer equipo de Colombia que gana el torneo, al vencer 8x1 a Navegantes del Magallanes de la mano del lanzador dominicano Elnery García.



Los Caimanes se enfrentarán el jueves por el campeonato del clásico caribeño al ganador entre los Gigantes del Cibao, de República Dominicana, y los Charros de Jalisco, de México, que medirán fuerzas más tarde, a partir de las 20H00 locales (00H00 del jueves GMT).



El zurdo García lanzó seis innings y dos tercios, aceptando un hit, para apuntarse el triunfo (1-0). Ponchó a dos rivales y regaló cuatro boletos.



"El trabajo de Elniery no pudo ser mejor. Nos dio lo que necesitábamos (...). Salió a darnos lo mejor, dimos los batazos oportunos y jugamos buena defensa", dijo en conferencia de prensa el manager de los colombianos, José Mosquera.



El único inatrapable conectado ante los envíos del lanzador de 27 años llegó en la séptima entrada, un doble del inicialista Balbino Fuenmayor.



"El lineup de Magallanes es bastante bueno, con grandeligas como (Willians) Astudillo, 'El Panda' (Pablo Sandoval), y para mí fue un excelente juego", celebró el zurdo, quien destacó el trabajo detrás del plato del 'bigleaguer' Sandy León, ganador de la Serie Mundial en 2018 con los Medias Rojas de Boston y actualmente con contrato con los rebautizados Guardians de Cleveland.



"Tengo un cátcher con más experiencia que yo, ha ganado Serie Mundial, me dejé llevar por él y simplemente ejecuté mis pitcheos", expresó García.



El segunda base Carlos Arroyo lideró la ofensiva en el triunfo de los colombianos, al batear de 5-2, con tres impulsadas y dos anotadas.



"Aprendimos"

Caimanes firmó un rally de cuatro carreras en el segundo capítulo: Arroyo, con las bases llenas, conectó triple que fletó a Mauricio Ramos, Sandy León y el taiwanés Tsung-Che Cheng y anotó por wild pitch del abridor de Magallanes, Junior Guerra.



Reynaldo Rodríguez continuó el ataque saurio en el tercero, con jonrón solitario, cruel bienvenida para el primer relevista naval, Henderson Álvarez.



No pudo parar tampoco a la ofensiva del equipo colombiano Enderson Franco.



Los colombianos sumaron tres carreras más ante sus envíos en el cuarto. Tsung-Che Cheng recibió boleto, Arroyo le siguió con hit y ambos llegaron a home con doblete del grandeliga Harold Ramírez, quien anotaría después por jugada de selección ante un roletazo de Carlos Martínez, atrapado por Willians Astudillo, para doble matanza.



Luis Moreno, Ronald Ramírez y Yaramil Hiraldo completaron en el montículo el trabajo de García. Hiraldo fue el único que permitió anotación.



Magallanes tuvo una carrera de consolación en el noveno inning, anotada por Fuenmayor con fly de sacrificio de Ángel Reyes.



Caimanes había acabado la fase regular con récord de 3-2. Hasta la actual edición, equipos de Colombia jamás habían ganado un juego en los 73 años de historia del evento, en el que apenas empezaron a participar en 2020.



"Sin duda, había bastante peso sobre nuestros hombros. Diez derrotas en nuestras dos primeras Series del Caribe fue algo duro (...). Eso queda atrás. Aprendimos", celebró Mosquera.