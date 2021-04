Guillermo Moreno, DT del Team Cali: "el equipo será joven y competitivo"

Alejandro Cabra Hernandez

Los fanáticos de la ‘pelota naranja’ disfrutarán de la Liga Profesional de Baloncesto, que se disputa desde este martes nuevamente en el maderamen del Coliseo Evangelista Mora de Cali.



Para la edición 2021 participan 10 equipos: Team Cali, Búcaros de Bucaramanga, Cóndores de Cundinamarca, Piratas de Bogotá, Tigrillos de Antioquia, Sabios de Manizales, Cimarrones Caribbean Storm, al igual que Titanes de Barranquilla, club que se consagró campeón en 2018, 2019 y 2020.



Dos escuadras debutan esta temporada: Cafeteros de Quindío y Motilones de Cúcuta



Uno de los atractivos para esta versión de la Liga de Baloncesto será ver de nuevo en el banquillo a Guillermo Moreno, el entrenador más laureado en la historia del país.



Será la cabeza del nuevo proyecto del Team Cali, escuadra que ha salido subcampeona en las tres últimas temporadas, pero que este año apostará por un equipo joven con el aporte de algunos jugadores de experiencia.



El quinteto caleño entrará en acción hoy (2:00 p.m.) cuando enfrente a Tigrillos de Antioquia.



¿Cómo está enfocado este nuevo proyecto?

​

Nos hemos propuesto comenzar un nuevo proyecto con el impulso a nuevos talentos del baloncesto de la región. Hemos llamado a muchos jugadores jóvenes que en anteriores versiones no habían podido tener acción. Los directivos de Team Cali quieren darles oportunidad a estos nuevos talentos. Hay que tener un poco de paciencia.



¿Los jóvenes que estarán con Team Cali son la base del equipo que ganó la presea de oro para el Valle en los últimos Nacionales?

​

Así es. Es el propósito que tenemos con Team Cali para este año. Seis jugadores que estuvieron con el Valle nos acompañarán ahora en la Liga Profesional de Baloncesto. Estarán además otros chicos más grandes, pero que han hecho su proceso en el baloncesto vallecaucano.



Para un entrenador exitoso como usted, ¿es un reto disputar la Liga con un equipo tan joven?

​

De eso ese trata la vida, de afrontar los retos y como todo en la vida, buscar el éxito, y toca exigirse mucho más. Confiamos en nuestro trabajo y en nuestro estilo de juego. No crean que por tener un plantel joven nos van a pasar por encima, seremos muy competitivos.



¿Hace cuánto no dirigía en la Liga?

​

Por tener contrato como seleccionador nacional no podía dirigir a ningún club profesional. Nunca dejaron de ofrecerme equipos. La última vez que estuve en la Liga fue en la temporada 2016 con la primera etapa de Fastbreak del Valle. Ya después me dediqué de lleno con la Selección Colombia. Por fortuna ahora voy a poder seguir siendo seleccionador nacional y cumplir esta nueva labor con Team Cali.



Anthony January, Leron Black, Stedmon Lemon y Malik Martin serán la cuota foránea de Team Cali. ¿Qué características tienen?

​

January, Lemon y Martin son aleros, con una talla importante. Leron, que estuvo acá el año anterior, puede ser un alero y además es encestador. Buscamos afuera jugadores que complementarán las características de los nacionales y tener una gran versatilidad.



Y de los colombianos, ¿qué nombres nos pueden generar expectativas?

​

Contamos con Leonardo Salazar, jugador de 27 años y que integran la selección nacional desde el año 2016. Los demás son ‘pelados’ de la cantera que van a dar sus primeros pasos en el profesionalismo. Para destacar nombres como Mateo Arboleda, Samuel Mojica, Juan Camilo Garcés, Héynar Montaño, Marvin Ramírez, William Balanta, entre otros, con quienes vamos a trabajar de ahora en adelante y proyectar un gran camada.



¿Por qué no se quedó Stalin Ortiz, un referente del baloncesto vallecaucano?

​

Stalin es un referente de este deporte, un gran deportista, pero hay momentos donde el objetivo y el proyecto es diferente, y toca encaminarse a buscar el crecimiento de esos objetivos con otros elementos. No hay nada en contra de él, simplemente se empezó con la renovación y fue un decisión conjunta con la parte directiva.



¿Cuál será la labor del serbio Vladimir Cuic en el cuerpo técnico?

​

Es una persona muy empapada del baloncesto internacional y será de gran ayuda para la labor directiva a tener una buena escogencia de los jugadores extranjeros. Su asesoramiento es muy positivo, sobre todo con gente de experiencia de esa parte de Europa que siempre ha sido potencia a nivel mundial.



Algo positivo también es la presencia de una mujer en su staff de colaboradores, ¿qué papel tendrá la profesora Sandra Carvajal?

​

Ella será la encargada del videoanálisis. Hoy en día es muy importante la recopilación de datos individuales de todos los jugadores. Nos apoyará con el análisis de los sistemas de juego de los rivales. Ella tiene buena experiencia en el baloncesto colombiano.



¿Cómo observa que la Liga de este deporte haya crecido a 10 equipos?

​

El problema del baloncesto de nuestro país es que hay mucha deserción a temprana edad porque hay pocos equipos profesionales. No hay motivación por la falta de oportunidades y muchos emigran a otros países. La invitación es que los otros equipos inicien sus propios proyectos con jóvenes. Lo ideal sería tener una Liga con 16 o 18 equipos, que se lleguen a otras regiones y que se entusiasmen con el baloncesto.



La burbuja del año pasado fue exitosa, pero sin público es diferente...

​

Es distinto. No está la presión de la gente que te aplaude o te rechifla. Por fortuna se ha podido ver por televisión y eso genera una motivación a cada jugador.