Los Juegos Panamericanos Junior, que comenzaron anoche con su inauguración oficial, serán el primer gran reto en lo deportivo y organizativo para el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, quien completó un poco más de cien días al frente de esa cartera.



Santiago de Cali se viste de gala para darle la bienvenida a cerca de 6000 invitados internacionales que se dan cita en la capital vallecaucana, que respira deporte a su máximo nivel.



Estas justas se convierten, además, en una oportunidad de oro para la reactivación en todos los aspectos de una ciudad como Cali que viene de sufrir dos hechos negativos: ser una de las regiones más golpeadas por la pandemia del Covid-19 y en la actualidad trata de reponerse del estallido social del pasado mes de abril.



En lo deportivo, los juegos para menores de 23 años son también un buen reto para el deporte colombiano que ven en la cita caleña el recambio generacional de nuestros atletas y el inicio de un nuevo ciclo olímpico con miras a París 2024.



Herrera y su equipo de trabajo se vinieron a despachar en Cali hasta la finalización de los Juegos, esperanzados que Colombia tenga el mejor desempeño no solo en los escenarios, sino para dar la mejor cara de nuestra región como anfitriona.



El ministro del Deporte habló con El País sobre la importancia de los Juegos Panamericanos Junior.



¿Qué sensaciones tiene de cara a estos juegos que ya están en marcha?

Sentimos una gran alegría en el Gobierno Nacional por el honor de convertir a Colombia en la casa del deporte panamericano. El esfuerzo es grande junto a la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, para cumplir con este reto.



Es también un homenaje a Cali que está celebrando 50 años de la organización de los Panamericanos del 71....



Es la segunda vez que nuestro país, y por supuesto Cali, es sede de unos Juegos Panamericanos. Esta ciudad tuvo un impacto positivo hace 50 años, no solo en el tema deportivo, sino en el ordenamiento urbanístico.



¿Cómo ha sido el apoyo del Ministerio del Deporte para sacar adelante estos juegos?

El Ministerio del Deporte hace parte del cómite organizador de los Juegos y participa con la financiación y la puesta en marcha para recibir a las 41 delegaciones, incluida la de Colombia. En total se hizo una inversión, entre el Estado, y las entidades territoriales, de aproximadamente 120 mil millones de pesos, para garantizar el desarrollo exitoso de las justas.



¿Lo emociona poder estar al frente del deporte nacional en su primer gran reto como lo son los Panamericanos Junior?

Estoy muy emocionado de estar dirigiendo esta cartera del deporte y nos llena de orgullo por el esfuerzo que ha hecho el equipo del Ministerio del Deporte, junto a los equipos de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, y decirle a toda América que estamos listos para recibir a los nuevos talentos del deporte continental.



¿Qué podemos esperar de la delegación colombiana en los Juegos?

Con estos Juegos Panamericanos Junior comienza un proceso de renovación del deporte colombiano. Aquí en Cali comenzamos a ver la proyección de nuestros deportistas que se perfilan para ser protagonistas en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Tendremos 376 atletas colombianos en estas justas, de ellos 114 están vinculados a las programas de proyección deportiva del Ministerio. Recuerden que los medallistas de oro en esos juegos junior se clasificarán a los Panamericanos en Santiago 2023.



¿Qué figuras de Colombia podrían dar medallas en Cali?

Tenemos esperanzas de medallas en varios deportistas. Valeria Cabezas, la abanderada por nuestro país, es una de las atletas de las que hay confianza para llevarse medalla. Fue campeona olímpica juvenil en los 400 metros vallas. Otros atletas que esperamos se destaquen son el boxeador nariñense Jhon Orobio; en salto largo está Jhon Berrío; Lina Marcela Hernández en ciclismo; Juan Carlos Ramírez en BMX, y en fin, una gran cantidad de talento que nos van a llenar de alegría.



El PAD es un programa dedicado a la detección y promoción de nuevos talentos y en estos juegos veremos varios atletas surgidos de allí...

Yo celebro que estos programas comiencen a dar sus frutos. Tendremos atletas salidos de ese programa en especial que competirán en Cali en 12 disciplinas deportivas.



¿Cuáles serán los incentivos para los medallistas colombianos?

Como es costumbre, nuestros campeones tendrán ese reconocimiento por su esfuerzo deportivo. Los ganadores de oro recibirán aproximadamente 6 salarios mínimos legales vigentes y sus entrenadores tendrán un premio de 3 salarios mínimos legales.



El atleta que gane una presea de plata obtendrá un reconocimiento de 4 salarios mínimos y su entrenador se llevará 2 salarios. Por último, el que gane bronce se llevará de premio 2 salarios mínimos y su técnico recibirá 1 salario mínimo.



Hace unos días se lanzó la selección olímpica y paralímpica de Colombia, ¿cuál es el objetivo?

Son 60 atletas escogidos por metodólogos de Mindeporte, de los comités olímpico y paralímpico colombianos, luego de un análisis donde se proyectan los deportistas que pueden darnos medallas en los próximos Juegos Olímpicos. Estos Juegos Panamericanos Junior pueden darnos figuras que hagan parte de la selección olímpica, no es una escogencia que esté cerrada.



¿Cómo analiza la infraestructura deportiva en el país?

De acuerdo con las cifras que tenemos, la gran infraestructura deportiva está concentrada en 4 departamentos del país y el Valle es uno de ellos porque siempre ha tenido el deporte como bandera administrativa. Queremos desconcentrar esa infraestructura.



El deporte femenino es uno de sus principales objetivos en su gestión...

Buscar la equidad de género en el deporte es uno de mis objetivos desde que asumí como ministro. Una de las apuestas es tener una liga femenina de fútbol más estable y más duradera. Estamos impulsando nuestro equipo de ciclismo femenino. Hemos apoyado al baloncesto y voleibol femenino. Ahora venimos trabajando con el rugby y se vendrán más sorpresas con la destinación de recursos para promoción del deporte femenino.



Los caleños han sufrido duramente en lo social debido a la pandemia y las protestas sociales, ¿cree que estos juegos sirven para reactivar en todos los sentidos?

Estos juegos no solo tienen un componente de reactivación deportiva, sino económica y social. Se va a poder disfrutar las competencias de forma presencial, se tiene previsto que asistan cerca de 500 mil aficionados en todos los escenarios. Además, implica un impacto económico porque se proyecta que Cali y las subsedes reciban cerca de once mil turistas.