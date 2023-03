Grave denuncia: el nadador Carlos Daniel Serrano arremetió contra el Ministerio del Deporte

El nadador santandereano Carlos Daniel Serrano Zárate se despachó en contra del Ministerio del Deporte debido a que la entidad no ha firmado convenios para las competencias internacionales.



En su cuenta de Twitter, el múltiple campeón de los Juegos Paralímpicos, sostuvo: "A nosotros los deportistas nos tocan tareas muy jartas a veces... Uno entiende que el inicio del año ha sido duro, pero como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que no figurábamos a nivel internacional. @MinDeporteCol no firma convenios y los deportistas no tenemos eventos".

También reconoció que "convencional o paralímpico, los deportistas llegaremos sin rodaje a los eventos, en desventaja ante rivales y con el grueso internacional importante muy encima. Mundiales y Panamericanos se paran los procesos de los deportistas que tanto dicen defender @MinDeporteCol".



El destacado deportista agregó que "el año pasado, gracias a que pude competir en series mundiales fui reconocido como el mejor nadador paralímpico del mundo, hoy, a marzo 28 ya han pasado 3 series mundiales este año. Díganme @MinDeporteCol cómo defiendo mi título".