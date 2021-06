Grandes bajas: LeBron y Davis no participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio

Daniel Molina Durango

Las dos estrellas de Los Angeles Lakers, LeBron James y Anthony Davis, no defenderán los colores de Estados Unidos en el torneo olímpico de básquetbol de Tokio, informaron este lunes varios medios locales.



Eliminados prematuramente en la primera ronda de los playoffs, luego de la serie perdida contra Phoenix, el dúo está de vacaciones luego de una temporada difícil, durante la cual cada uno sufrió lesiones, por lo que no integrarán el 'Dream Team' que defenderá el oro olímpico obtenido en Rio-2016, afirmó el sitio The Athletic citando fuentes cercanas a los jugadores.



LeBron, de 36 años, sufrió un esguince de tobillo derecho grave que lo mantuvo alejado de las canchas durante un mes. Había sido recuperado a tiempo para los playoffs, que jugó sin estar al 100% de su capacidad atlética.



Por su parte, Davis sufrió por primera vez de una gran inflamación del tendón de Aquiles derecho que se trasladó a su pantorrilla. Ausente durante dos meses, también pudo regresar contra Phoenix, pero durante el partido N.4 se lesionó la ingle.

Davis regresó para el Juego 6, pero solo duró unos minutos a causa del dolor, renunciando a continuar el partido, que perdieron para quedar eliminados.



Cuando terminó el encuentro a LeBron se le preguntó sobre la posibilidad de unirse al equipo de Estados Unidos este verano, respondiendo, un tanto en broma: "No, creo que jugaré para Tune Squad este verano en lugar de los Juegos Olímpicos". Una alusión a "Space Jam: A New Legacy", una película que combina imágenes reales y de animación, de la que él es la estrella y que debe estrenarse en los cines estadounidenses una semana antes del inicio de los Juegos Olímpicos (23 de julio-8 de agosto).



Medallista de oro en Pekín-2008 y Londres-2012, LeBron no había jugado en los Juegos de Rio, luego de su tercera coronación en la NBA con Cleveland.



Davis, que también había sido campeón olímpico en 2012, también se había rendido en el 2016, porque le habían operado el hombro izquierdo.



En marzo, la Federación Estadounidense de Baloncesto había elaborado una lista de 57 preseleccionados para doce puestos en el equipo nacional de Estados Unidos.



Stephen Curry y Damian Lillard, cuya temporada también terminó con Golden State y Portland, podrían estar entre los nominados, según The Athletic.



El primero podría ganar una primera medalla de oro olímpica, mientras que el segundo está "muy interesado".