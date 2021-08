¡Gran noticia! Barranquilla será sede de los Juegos Panamericanos del 2027

“Quiero decirles que a partir de este momento Barranquilla es la sede de los próximos Juegos Panamericanos de 2027. Felicitaciones y muchas gracias”. Con estas palabras terminó el discurso el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, dando oficialmente la sede de las justas panamericanas a la capital del Atlántico, en el evento realizado en Puerta de Oro Eventos, con la presencia del presidente de Colombia Iván Duque Márquez.



El presidente de Panam Sports, hizo un recuento de cómo se fueron dando las cosas para que Barranquilla fuera escogida como sede. Habló de los encuentros preliminares con el exalcalde Alejandro Char, con el actual alcalde Jaime Pumarejo y el presidente Iván Duque.



“Hablé con mi comité ejecutivo, porque estas son decisiones del comité ejecutivo, pero fundamentalmente de la asamblea, de la votación de los 41 países y lo que estaba proponiendo era algo que no se había hecho nunca en la historia de los Juegos Panamericanos, nunca. Antes era un proceso tedioso, de incertidumbre, pero la comunicación con mi comité ejecutivo y con mi equipo fue muy bien recibida”, narró.



Agregó que les dijo: “señores nosotros tenemos que dar una muestra de agradecimiento a la decisión del Gobierno de Colombia y del presidente Iván Duque, tenemos que reconocer que Barranquilla ya inició un proyecto a través de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, tenemos que reconocer que han estado con nosotros, nos han acompañado y mis han dicho de todas las formas posibles que quieren ser, que les encantaría ser, que es un motivo importante para el desarrollo para la ciudad, me parece que no tenemos que esperar más, tenemos que buscar alguna forma de premiar, de decir señores sigan adelante, lo están haciendo muy bien y entonces decidimos convocar a los 41 países y los 41 países les propusimos por primera vez en la historia designar una ciudad como sede de los próximos Juegos Panamericanos del Caribe 2027”.



“La votación fue increíblemente positiva, todos encontraron o vieron la situación de la misma manera que la vimos nosotros, por lo cual, quiero decirles que a partir de este momento Barranquilla es la sede de los próximos Juegos Panamericanos de 2027. Felicitaciones y muchas gracias”, terminó diciendo Neven Ilic.



El alcalde Jaime Pumarejo agradeció la designación de que Barranquilla sea la sede de las Justas del 2017. “Muchas gracias por creer en nosotros. Qué orgullo poder decir que somos anfitriones. Qué viva Barranquilla, la ciudad Panamericana del 2027”.



El alcalde de Barranquilla aprovechó para hacerle entrega sus llaves al presidente de Panam Sports, Neven Ilic y de paso al continente americano “Queremos que el continente y el mundo miren a Barranquilla. Estaremos listos para recibirlos, para mostrarles lo que hoy es y, sobre todo, lo que será en unos años. ¡Bienvenidos, Panamericanos 2027!”



En un tono emotivo el presidente Iván Duque manifestó: “Por eso nuestra ‘Puerta de Oro’ tiene nuestro respaldo, nuestro apoyo y yo quiero que esto sea solamente un proyecto Barranquillero o atlanticense, este es un proyecto de país. Colombia por segunda vez en la historia va a realizar unos Juegos Panamericanos. Lo hizo en Cali en 1971 y lo hará en la Puerta de Oro, en Barranquilla, en el 2027. Vamos todos unidos a sacar ese propósito adelante, que viva Colombia, que viva Barranquilla”.



Durante la ceremonia realizada en el centro de eventos Puerta de Oro estuvieron presentes el presidente Iván Duque; el ministro de Deportes, Guillermo Herrera; la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano; aos medallistas olímpicos Anthony Zambrano, Catherine Ibargüen, Carlos Ramírez, Lorena Arenas, Ingrit Valencia; Ubaldina Valoyes, a quien le hicieron la entrega de la medalla de bronce lograda en Londres; al campeón mundial y campeón panamericano de patinaje Alex Cujavante, a los destacados atletas Yeni Arias, Raúl Mena, y a la leyenda del béisbol colombiano Édgar Rentería.

¡Histórico! Anunciamos oficialmente que #Barranquilla será la sede oficial de los #JuegosPanamericanos2027, el evento deportivo más grande que se realizará en la historia de Colombia y que acogerá a más de 9.000 atletas de 41 países. #BaqPanam2027 #SomosAnfitriones pic.twitter.com/j6pTq23KJZ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 28, 2021