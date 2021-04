¡Gran inicio! Camilo Villegas, líder en el arranque del Valero Texas Open

Daniel Molina Durango

Este jueves en el TPC San Antonio, Camilo Villegas demostró una vez más que está en el camino a reencontrar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de Latinoamérica.



El colombiano anotó un 8-bajo par 64 en la primera ronda del Valero Texas Open que lo deja como único líder, con una ventaja de dos golpes sobre el coreano Sung Kang y el estadounidense Cameron Tringale y de tres golpes sobre Jordan Spieth, el coreano Seung Yul Noh y el japonés Hideki Matsuyama.



Villegas tuvo una racha de cuatro birdies consecutivos desde el hoyo 2 al 5 (salió por el 10) que lo impulsaron a lo más alto del tablero, pero el cierre de ronda fue brillante embocando un chip de 12 metros para birdie.



Previamente el jugador de 39 años había comenzado con un bogey en su hoyo inicial, pero había acertado en el 11,14,17 y 18.



“Alguna vez el hoyo se ve más grande que de costumbre y hoy fue el caso. Jugué muy bien pero además tuve un poco de suerte. Pero, obviamente, uno no hace 8-bajo par si no juega bien. Me gusta mucho este campo, pero igual todavía es jueves y falta mucho”, dijo el de Medellín, que tiene cuatro victorias en el PGA TOUR, la última en 2014 y que de continuar con este rendimiento y llegar a consagrarse el próximo domingo lograría el boleto al Masters, la próxima semana, en Augusta National.



“Los últimos nueve hoyos jugué muy sólido, puse la bola en juego y me dejé muy buenas chances. Le pegué al putter muy bien y fueron esos días en los que entran todas, como la del 9, que jugué un chip que pegó en la bandera y por eso se metió sino se iba a pasar casi fuera del green. Por eso, a veces juega a tu favor, otras no, pero hoy claramente fue uno de esos días”, comentó Villegas acerca de su ronda.



Camilo había tenido una buena actuación en el Honda Classic hace algunas semanas y esta semana otra vez se pone en posición. “Estoy enfocado en el proceso. Esto es trabajar y trabajar y así los resultados comienzan a aparecer. Ojalá podamos construir algo importante a partir de esta ronda”.



Otro colombiano que comenzó con el pie derecho fue Sebastián Muñoz, quien presentó una tarjeta de 4-bajo par 68 y empata el 7º lugar. Muñoz anotó siete birdies y tres bogeys y se ubica en una posición expectante.



Abraham Ancer, quien reside en San Antonio y practica habitualmente en este campo, comenzó con 72 golpes (Par), lo que lo ubica en el puesto 38º. El mexicano había comenzado en gran manera con cuatro birdies en once hoyos, pero tropezó con un triple bogey en el hoyo 8 (su anteúltimo hoyo) y un bogey en el hoyo final para quedar lejos de la punta.



El boricua Rafa Campos, que viene de destacarse la semana pasada en el Corales Punta Cana Resort & Club Championship, también inició con el par de la cancha, luego de dos birdies y dos bogeys.