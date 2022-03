Golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz terminó en la casilla 33 en The Players

El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz terminó este lunes en la casilla 33 del The Players que se disputó desde el jueves en el TPC Sawgrass, en Ponte Vedra Beach, Florida.



Muñoz había firmado el domingo su mejor ronda y por eso estaba llamado a pelear por el título, pero no tuvo un buen día este lunes, firmando una tarjeta con -3 bajo el par del campo (285 golpes).



El torneo lo ganó el australiano Cameron Smith, quien alcanza así su quinto título y el más importante en el PGA Tour. El The Players es considerado el quinto grande.



Smith ganó con 275 golpes totales (13 bajo par), uno menos que Anirban Lahiri, de India, y dos de margen sobre el inglés Paul Casey y tres de ventaja sobre el estadounidense Kevin Kisner.