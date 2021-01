Zlatan Ibrahimovic provocó a Romelu Lukaku hablando de ritos vudús, según prensa italiana

Juan Carlos Pamo

La prensa italiana se centraba este miércoles en el fuerte altercado entre Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic, el martes en el derbi Inter-Milán, en el que el sueco habría provocado al belga hablando de ritos vudús.



"Regresa a tus tonterías vudús, pequeño burro", habría lanzado en inglés Ibrahimovic, con un aire desafiante, en dirección de su excompañero del Manchester United, según reconstrucciones concordantes del diálogo.



Estas palabras pueden al mismo tiempo ser interpretadas como una referencia a los orígenes congoleños del internacional belga o como un recuerdo a un episodio que se remonta a los años de Lukaku en Inglaterra, según la prensa italiana.



Un dirigente de Everton afirmó en enero de 2018 que Lukaku no había querido ampliar su contrato con el club debido a un mensaje vudú. Una afirmación desmentida con vehemencia por el belga, que se había ido al Manchester United un año antes, en 2017.



Lukaku hizo saber a la BBC, a través de uno de sus representantes, que su decisión no tenía nada que ver con tales creencias y que es católico.



El altercado entre los dos delanteros tuvo lugar justo antes del descanso del partido de cuartos de final de la Copa de Italia entre Inter y Milán (2-1), el martes en San Siro.



Los dos jugadores se retaron, frente contra frente, y cada uno recibió una tarjeta amarilla.



Los intercambios de insultos, con un Lukaku totalmente fuera de sí, continuaron camino de los vestuarios, cuando el árbitro pitó el descanso.



Ibrahimovic fue expulsado en el segundo período tras una segunda amarilla.



Los dos entrenadores, Stefano Pioli y Antonio Conte, minimizaron los hechos tras el partido, asegurando no haber escuchado los insultos entre los dos jugadores e incluyeron el enfrentamiento dentro de la tensión ligada al derbi.



Pero la prensa italiana lamentó por su parte un "mal espectáculo que estropeó un buen partido" (La Repubblica). "Un gol cada uno, un mal sketch para todos" , lamentó el Corriere della Sera, mientras que el Corriere dello Sport habló de "vergüenza".



"El terreno es un ring", abundó La Gazzetta dello Sport, hablando de "insultos racistas". Según el diario deportivo milanés, Ibrahimovic se excusó ante sus compañeros por su expulsión, pero aseguró no haber utilizado palabras racistas contra Lukaku.