Zinedine Zidane espera que Lionel Messi se quede en el Barcelona al final de temporada

Juan Carlos Pamo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, mostró este viernes su deseo de que el astro argentino Leo Messi siga en el Barcelona, la víspera del clásico contra el equipo azulgrana, en el que espera hacer "un gran partido".



"Que se quede en el Barcelona, está bien ahí... y también para la Liga española", dijo Zidane con una sonrisa al ser preguntado por si podría ser el último clásico del astro argentino.



"Sabemos el jugador que es Lionel Messi", añadió Zidane, quien, sin embargo, insistió en poner el acento en todo el grupo.



"Sabemos el jugador que es, pero son todos muy buenos y vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas, vamos a intentar sacar un buen partido con el balón", afirmó Zidane.



El técnico blanco no podrá contar para este encuentro con su lesionado capitán, Sergio Ramos, del que reiteró que confía en que tampoco sea su último clásico.



"No va a jugar mañana, pero espero que se quede aquí", dijo Zidane, sobre un jugador cuya renovación sigue pendiente, al igual que la Messi en el equipo rival.



Real Madrid y Barcelona se juegan buena parte de sus aspiraciones ligueras en este partido, pero Zidane considera que "es una Liga muy competitiva, todos los equipo pueden ganar".



"No sé cuantos puntos quedan ahora, pero muchos", añadió Zidane para el que "hasta el final no vamos a saber quien gana".



"Mañana son 3 puntos igual que el Eibar, el Cádiz, que los demás. La repercusión no es la misma, pero son tres puntos", dijo Zidane.



"Vamos a intentar ganar el partido, como siempre, sabiendo las dificultades, pero son tres puntos, nada más", insistió el técnico merengue, admitiendo que "estamos en un momento bueno y hay que seguir, pensando que tenemos mucho en juego".



Zidane evitó pronunciarse sobre una posible derrota, que podría complicar mucho sus aspiraciones al título liguero.



"No estoy pensando en eso, pensamos en preparar el partido, la consecuencia la veremos al final, estamos trabajando para hacer un gran partido de fútbol", concluyó.